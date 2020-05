Ministère de la Justice : Appel d’offres pour un système de serveurs de secours et virtualisation

Partagez 1 Partages

Le Conseil de l’Europe cherche des prestataires en solutions informatiques. Il s’agit de fournir un système de serveurs de secours et virtualisation dans le but de renforcer la sécurité du système informatique du ministère de la Justice.

La formation aux solutions de virtualisation fait partie des services demandés au prestataire.

Cette activité de soutien entre dans le cadre du Programme conjoint Union européenne / Conseil de l’Europe : « Amélioration du fonctionnement, de la performance et de l’accès à la justice en Tunisie (AP-JUST) ». Ce programme est financé à hauteur de 90% par l’Union européenne et 10% par le Conseil de l’Europe et mis en œuvre par ce dernier.

Dans le cadre du programme AP-JUST, le Conseil de l’Europe s’engage à fournir du matériel informatique au ministère de la Justice pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale « Justice Numérique 2020 ».

La date limite de la soumission des offres est fixée au 16 juin.

Communiqué