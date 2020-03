Mise en service d’un nouveau réseau national à haut débit pour les collectivités locales

Partagez 26 Partages

Le Centre National de l’Informatique (CNI) a mis en service un nouveau réseau à haut débit, intitulé RNIA3, utilisant comme support la fibre optique, sécurisé et avec une qualité de service garantie, au profit des Collectivités Locales.

Agissant en tant que maître d’ouvrage délégué, le CNI, en collaboration avec le ministère des technologies de la communication et de la transition numérique, maître d’ouvrage du projet et le ministère des affaires locales en tant que bénéficiaire, a piloté toutes les étapes de la mise en place de ce réseau : étude, cahier des charges, dépouillement et réalisation avec le concours des opérateurs: Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie.

Ce réseau, dont le budget sur cinq ans de 72 millions de Dinars, est actuellement entré en phase d’exploitation par l’ensemble des municipalités : chef-lieu, arrondissement, recettes municipales, administration rapide etc. soit plus de 600 sites avec un taux de réalisation proche de 100%.

La supervision du réseau est assurée par l’équipe technique du CNI au moyen de la plateforme NOC récemment mise en place.

Les principaux points forts du nouveau réseau RNIA3 sont :

– Le haut débit avec une qualité de service garantie;

– Les liaisons sont secourues;

– La technologie (MPLS);

– Architecture any To any ;

– Basculement automatique vers le centre de backup en cas de désastre

– Evolutivité et facilité d’augmentation de débit en cas de besoin et l’ajout de services.

Communiqué