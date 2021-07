Partagez 0 Partages

Selon une étude effectuée par Statista, plusieurs populations – notamment non bancarisées – sont favorables à l’utilisation de leurs smartphones pour effectuer des transactions financières.

En haut de la liste se trouvent les Brésiliens. Plus de la moitié des personnes interrogées s’est déclarée prête à envoyer ou recevoir de l’argent via mobile. Les Portugais arrivent deuxième avec 49% des sondés favorables, et les Kényans troisième avec 48%.

Au Maroc, effectuer des transactions financières via smartphone ne semble pas attirer beaucoup de monde. Seuls 26% des personnes sondées y sont favorables. C’est d’ailleurs le cas aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les plus réticents sont les Japonais. Sur la population interrogée, seulement, 8% sont attirés par l’idée du Mobile Banking.

NJ