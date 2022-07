Mobile ID : signature d’une convention de partenariat entre le ministère des Tic et les opérateurs

Partagez 32 Partages

Le ministère des Technologies de la communication, les trois opérateurs – Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie – , le Centra national d’informatique (CNI), et l’Agence nationale de certification électronique (ANCE) ont signé, vendredi 1er juillet 2022, convention de partenariat sur pour la mise en œuvre du Mobile ID.

Les missions et responsabilités de chaque intervenant ont été fixés en vertu de cet accord, a indiqué le département dans un communiqué publié à l’occasion.

Les opérateurs devront, de ce fait, inclure le Mobile ID dans leurs catalogues de services et seront tenus d’authentifier l’identité de tout demandeur de Mobile ID et ce en vérifiant la conformité des données déposées sur la plateforme dédiée et celles mentionnées sur la carte d’identité de l’abonné. Le centre national d’informatique se charge, lui, de développer la plateforme électronique pour l’hébergement de ce service et de coopérer avec les opérateurs et l’ANCE pour afin de numériser l’ensemble du parcours et délivrer un matricule unique, entre autres. L’ANCE aura, elle, pour mission de délivrer un certificat d’authentification électronique aux citoyens demandeurs du Mobile ID.

L’objectif de ce service qui consiste à linker le numéro de téléphone de l’utilisateur à sa carte d’identité nationale pour disposer d’un identifiant unique et d’un QR Code permettrait aux citoyens d’accéder à un ensemble de services administratifs digitalisés. Ultérieurement, le Mobile ID permettra, également, de signer électroniquement des documents administratifs, sans avoir à passer par l’étape légalisation de signature auprès des services municipaux.

Le lancement officiel de ce projet est prévu courant juillet. Il sera déployé petit à petit avant d’être généraliser à l’ensemble des établissements à caractère administratifs. Le Mobile ID sera complémentaire de l’Identifiant unique du citoyen, si toutefois ce projet initié en 2013 venait à voir le jour.

