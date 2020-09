Mobile World Congress : l’édition 2021 reportée au mois de juin 

Partagez 1 Partages

L’édition 2021 de la foire technologique, Mobile World Congress, qui se tient à Barcelone en Espagne vient d’être reportée à fin juin.

L’Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA) a annoncé la nouvelle par voie de communiqué mercredi 23 septembre, précisant que l’édition espagnole – initialement prévue du 1er au 4 mars – se tiendra à présent du 28 juin au 1er juillet.

Le directeur général de la GSMA a déclaré, à l’occasion : “Après consultation de notre conseil d’administration, de nos membres et de nos principaux exposants, nous avons pris la décision prudente de reporter le MWC21 à Shanghai en février et le MWC21 à Barcelone en juin. La santé et la sécurité de nos exposants, participants, employés et habitants de Barcelone sont d’une importance capitale”.

Il convient de noter que plusieurs exposants ont déjà confirmé leur participation. Selon le site du MWC21, Huawei, Qualcomm, Samsung, ZTE, Nokia, Ericsson, LG, Amazon, Microsoft, SAP, Lenovo, T Mobile, HP, Oppo, Cisco, Telefocia et Vodafone prendront part à cette édition.

L’édition 2020 a, rappelons-le, été annulée à la dernière minute en raison des annulations en cascade de la part des plus importants exposants de la foire dans un contexte marqué par l’explosion de la pandémie Covid-19 en Europe.

NJ