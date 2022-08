Modernisation de l’infrastructure Tunisie Telecom : jusqu’à 300 Mbps sur l’internet fixe

Partagez 128 Partages

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, travaille actuellement sur un plan de modernisation de ses infrastructures existantes. C’est ce que nous a confié, le président directeur général de Tunisie Telecom, Lassad Ben Dhieb, lors d’une interview accordée à DigiClub, powered by Topnet et Huawei Technologies.

« La 5G arrive bientôt. Il faut donc avoir un réseau structuré et capable d’assurer la fluidité du trafic avec une grande fiabilité et ce peu importe la capacité et le volume de données à échanger », a-t-il affirmé.

Ce projet, qui a démarré depuis l’année dernière, connaît actuellement une accélération en termes de mise en œuvre, selon le PDG de Tunisie Telecom. « Nous travaillons sur la modernisation des réseaux d’accès à travers le déploiement des IP-MSAN pour ainsi rapprocher le plus possible les équipements actifs du client final », a-t-il fait savoir.

Notant que la maintenance des équipements passifs coûte cher à l’opérateur sans parler des câbles de branchement en cuivre, souvent objet de vol, il a précisé que Tunisie Telecom était en train de remplacer les équipements et sous répartiteurs en les liant via des câbles à fibre optique. « En parallèle, nous sommes en train de déployer des réseaux de distribution structurés de fibre optique », a-t-il ajouté expliquant que cela permettrait d’avoir la même qualité de service sur le fixe, une fois que le réseau mobile 5G sera lancé.

« Le déploiement des IP-MSAN permettra au client d’avoir un débit de 300 Mbps s’ils sont proches des équipements », a-t-il révélé.

Interpellé sur l’importance de ce projet pour le déploiement de la 5G, Lassad Ben Dhieb a souligné que la fibre optique serait le socle de la 5G. « D’un point de vue technique, la fibre optique nous fournit une bande passante presque illimitée contrairement au réseau de liaisons radio », a-t-il indiqué rappelant que les liaisons radio sont plus coûteuses que la fibre optique, en plus du fait qu’elles sont des ressources partagées.

Le PDG de Tunisie Telecom a évoqué, également, la restructuration du réseau de transport. Ce projet permettra de contenir la hausse du flux de données échangées tant au niveau local qu’à l’international.

Nadya Jennene