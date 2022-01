Moez Chakchouk rejoint l’organisation Packet Clearing House

Partagez 35 Partages

L’ancien DG de la Poste tunisienne, Moez Chakchouk, a rejoint l’organisation Packet Clearing House (PCH).

Il a, lui-même, annoncé la nouvelle, le 15 janvier 2022, sur son compte Twitter. Moez Chakchouk a intégré cette structure internationale en tant que directeur de la politique et des affaires gouvernementales.

PCH est une organisation à but non lucratif chargée de fournir un soutien opérationnel et une sécurité aux infrastructures Internet critiques, y compris les points d’échange Internet et le cœur du système de noms de domaine.

NJ