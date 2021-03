Mohamed Mnif prend les rênes de l’Agence tunisienne d’Internet

Partagez 2 Partages

Mohamed Mnif vient d’être confirmé à la tête de l’Agence tunisienne d’Internet (ATI), apprend-t-on vendredi 19 mars 2021, de sources bien informées.

Il succède ainsi à Moez Maaref PDG de l’ATI depuis 2018.

M. Mnif a occupé plusieurs postes notamment au sein de l’opérateur historique Tunisie Telecom celui de directeur exécutif Revenue Assurance et Fraude entre 2016 et 2021 et de directeur du département Solutions d’Analyse & Reporting chez Tunisie Telecom entre 2007 et 2012.

Il était, également, directeur général du Centre national de l’Informatique entre 2012 et 2014.

NJ