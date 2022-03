“Monastir Innove” : S2T, la GIZ et COMITT organisent une session d’écoute de l’écosystème

Partagez 25 Partages

La S2T organise en collaboration avec GIZ et COMITT, une session d’écoute de l’écosystème, et sollicite la présence des unités d’appui régionales, des industries, du tissu universitaire de la région, de la société civile et des organismes œuvrant via des programmes d’innovation et de développement.

Cette session baptisée « Monastir Innove », sera tenue le 26 mars 2022 à la Salle Mesk Ellil – Marina Monastir à partir de 9H du matin.

La S2T – SMART TUNISIAN TECHNOPARCS – est un établissement public sous tutelle du ministère des Technologies de la communication. Il a opté depuis plus d’une année à l’élaboration d’un plan stratégique de transformation des cyber-parcs régionaux, dont l’objectif principal est de constituer des écosystèmes régionaux qui opèrent et contribuent d’une manière efficace aux objectifs de la transformation numérique de la Tunisie, notamment la création des produits innovants à haute valeur ajoutée. Le cyberparc Monastir visé comme projet pilote.

D’après Communiqué