Monresto acquiert la startup Vynd pour lancer une Super App

Le pionnier de la livraison de repas en Tunisie, Monresto, a franchi une étape importante de son développement. L’entreprise vient de faire l’acquisition d’une autre startup tunisienne spécialisée dans la digitalisation et la découverte de restaurants, Vynd.

Ce rachat stratégique vient consolider la vision de Monresto et sa volonté de créer une Super App afin de permettre à sa clientèle de bénéficier d’une panoplie de services.

C’est dans cette optique que Vynd lance son service de livraison. Mis à disposition de ses 300.000 utilisateurs, ce service sera opéré par Monresto.

« Nous avons toujours eu la vision de créer une plateforme nationale dont la stratégie, le produit, et l’exploitation des données sont gérés par des compétences 100% Tunisiennes. Et ce principalement pour accompagner et impacter sur le long terme le développement et la digitalisation du pays et ultérieurement la région », a déclaré à l’occasion le fondateur de Monresto, Sami Tounsi.

« Rejoindre Monresto est une étape naturelle pour Vynd. Nous servons la même audience, les deux startups travaillent pour aider les restaurateurs à améliorer leurs business et surtout nous avons toujours eu la même vision. Cette première montre la maturité atteinte de l’écosystème tunisien. Nous encourageons toutes les startups à unir leurs forces pour avancer plus vite et mieux faire face à la concurrence étrangère.» Commente Adam Chebbi, co-fondateur de Vynd.

Cette transaction est une première dans l’écosystème des startups tunisiennes. Elle vient, d’ailleurs, confirmer la dynamique positive accélérée par le Startup Act et l’entrée en action de plusieurs acteurs régionaux et internationaux afin d’accompagner les startups tunisiennes.

Fondé en 2010 par Sami Tounsi, Monresto est considéré comme le premier et le seul opérateur tunisien de la livraison de repas avec plus de 400 repas livrés chaque jour et une centaine de livreurs à disposition de ces clients dans les grandes villes Tunisienne.

Vynd, a, elle, été fondée en 2016 par Adam Chebbi et Khalil Ben Hamouda, est aussi le fruit de l’accompagnement de membres de l’écosystème tunisien à savoir Founder Institute et Flat6labs et financé par plusieurs Business Angels tunisiens de renom tel que Noomane Fehri, Khaled Ben Jilani, Wassim Jouini, Souheil Ben Abdallah et bien d’autres.

L’équipe a réussi à réaliser un produit technologique qui répond aux meilleurs standards de l’industrie, de même qu’à développer une expérience complète pour les amateurs de sorties et de divertissement. Ceci a suscité l’intérêt de Monresto dont la stratégie est de proposer une expérience globale de livraison, découverte et consommation sur place avec un paiement mobile intégré.

Communiqué