Monresto et NG Sign, deux success stories à la tunisienne

Deux startups tunisiennes – Monresto et NG Sign – ont été à l’honneur dans ce 149e épisode de Startup Story powered by Ooredoo. Nos invités sont revenus, chacun de son côté, sur l’évolution et les perspectives de croissance de leurs structures respectives.

Monresto & Vynd, l’histoire d’une fusion entre deux stratups

En première partie de l’émission, Dhekra Khelifi a reçu, le Marketing manager de Monresto, Achraf Slimani, et la Digital manager de la startup, Abir Turki.

Notant que le rachat d’une startup par une autre était une première en Tunisie, Achraf Slimani a rappelé les débuts de Monresto. « Tout a commencé en 2010 avec l’idée de digitaliser le commerce instantané en Tunisie. On a voulu engendrer une évolution macroéconomique. Il s’agissait en fait d’une solution de digitalisation pour faciliter la vie des utilisateurs locaux avec une vision d’extension au niveau de la région Mena à long terme ».

Entièrement réalisée par des Tunisiens pour les Tunisiens, l’application Monresto est dédiée à la food delivery. C’est en cherchant à innover, qu’est venue ensuite l’idée d’acquisition de Vynd, selon le directeur marketing de la marque. « Le choix de Vynd par Monresto s’aligne avec notre vision de développer une solution digitale complète pour faciliter la vie des utilisateurs du food delivery ».

Abir Turki a, de son côté, mis en avant les spécificités de la plateforme Monresto. « Nous sommes un service 100% local. En 2010, ce n’était déjà pas évident de démocratiser les livraisons en ligne et nous voilà aujourd’hui acquérir une startup pour présenter un produit qui va faciliter encore plus la vie des Tunisiens ».

Au sujet de Vynd, elle a expliqué qu’il s’agissait d’une application mobile locale dédiée aux bons plans sorties (soirées culturelles, happy hours, meilleurs prix etc.). « Cette fusion va permettre d’ajouter plusieurs fonctionnalités, les mêmes à la fois sur les deux applications. Il y’aura par la suite d’autres fonctionnalités et d’autres surprises ».

NG Sign tend à devenir une autorité de certification

En deuxième partie de l’émission, le fondateur et CEO de la startup NG Sign, Moez Ben Mbarka, est venu nous parler de son entreprise spécialisée dans la signature électronique. « NG SIGN est un éditeur de logiciel spécialisé dans les services de confiance et plus spécialement la signature électronique. Il s’agit de la version digitale de l’acte de signer (documents, factures, bons de commande, pv…) ».

Selon Moez Ben Mbarka, juridiquement, cette signature possède toute la valeur légale, notamment lors de la signature de contrats ou autre et ce, exactement comme les signatures conventionnelles qui se font dans les municipalités. « Pour le coté légale, on possède un cadre juridique adéquat, renforcé par des décrets lois parus durant la période Covid afin d’éviter tout contact. L’objectif de NG Sign, est précisément de fournir la solution pour implémenter ce cadre juridique. Ce qui reste après c’est une culture d’acceptation ».

« Concrètement, la signature électronique est liée à un certificat de signature électronique reliée à une identité. Cette solution va faciliter la vie du citoyen ».

Au sujet des projets actuels de la startup, il a fait savoir que NG Sign travaillait sur une dizaine de projets e-gov, de services aux citoyens dont certain en lien avec les services de la CNAM, la signature légalisée dans des recettes des finances etc.

« L’ANCE est actuellement la seule autorité de certification (gouvernementale) apte à délivrer des certifications d’authentification. Nous œuvrons actuellement à devenir nous-mêmes une autorité de certification pour remettre nos certificats pour nos propres clients. Il s’agit d’un service de bout-en-bout qui représente la vision de NG SIGN ! » a -t-il révélé.

L’épisode au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar