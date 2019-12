MR4Business by OnBroad, le 27 décembre à la cité de la Culture

Partagez 3 Partages

La startup tunisienne, OnBoard, organise avec son partenaire Creative Digital Labs l’événement “MR4Business” et ce, le 27 décembre en 2019 au Creative Digital Lab à la cité de la Culture.

Fondée en 2018, OnBroad fournit une plate-forme aux fabricants de matériels et machines pour digitaliser leurs manuels de produits, les rendant immersifs et intelligents via les technologies de la réalité Mixte.

L’événement “MR4Business ” consiste en un ensemble de panels et de talks accompagnés d’un hackathon qui vise à atteindre les objectifs suivants :

– Susciter l’intérêt autour des Technologies de la Realité Mixte et de son impact économique en Tunisie

– Stimuler l’apprentissage et la maîtrise de ces technologies dans la communauté des développeurs et des artistes (3D et UX)

Au programme :

Talk1: Qu’est-ce que la réalité mixte et pourquoi est-elle ci-importante ?

Talk2: MR, opportunités et défis.

Panel 1: Réalité Mixte, Études de cas.

Panel 2: Réalité Mixte dans l’Industrie 4.0

Hackathon : Industrie 4.0

L’inscription au hackathon ainsi aux conférences est obligatoire sur le lien suivant : https://on-board.co/mr4business/

Communiqué