MWC 2022 : ce qu’il faut retenir

Le Mondial du mobile vient de refermer ses portes après une reprise en présentiel à la Fira de Barcelone en Espagne du 28 février au 3 mars 2022. Le Mobile World Congress a, rappelons-le, été annulé en 2020 à cause de la pandémie Covid-19 puis s’est tenu en format hybride en juin 2021.

Fait marquant de cette édition : moins de visiteurs, moins de tensions, plus d’enthousiasme. Les habitués de ce salon ont été contents de se retrouver pour découvrir les dernières innovations technologiques de l’industrie et surtout sceller des affaires.

Pour l’équipe de THD.tn – comme pour d’autres visiteurs – ce salon a été une opportunité pour expérimenter des use cases – actuellement commercialisés – de la 5G avec une démonstration détaillée dans plusieurs pavillons, notamment celui de Huawei.

Le constat est sans appel : la 5G est une réalité, même si encore inexistence dans certains pays. Cette technologie ne se limite, d’ailleurs, pas à une simple évolution des réseaux mobiles. Les experts s’accordent à dire que la 5G n’est pas uniquement une question de vitesse de transmission de données. Il s’agit, en effet, d’une multitude d’opportunités de services. Si combinée à d’autres technologies comme l’Intelligence artificielle, l’IoT, le Edge Computing ou tout autre software basé sur le Cloud, la 5G transformerait nos industries et nos sociétés en profondeur.

Les acteurs du secteur en sont conscients. Selon la GSMA – organisateur de du Mondial du mobile – les opérateurs alloueraient des dépenses d’investissements (Capex) de l’ordre de 600 billions de dollars entre 2022 et 2025 dont 85% pour la 5G. Cette technologie devrait, par ailleurs, suivre une courbe d’adoption exponentielle et à une vitesse plus rapide que celle au temps de la 4G, surtout de le marché des handsets offre, aujourd’hui, des devices compatibles 5G aux prix abordables.

Au Mobile World Congress 2022, on entend, également, parler de plus en plus de la 6G. La présidente du régulateur américain – la Federal Communication Commission – Jessica Rosenworcel, a évoqué la question soulignant l’importance que la grande leçon à tirer de la 5G est l’importance du Wireless pour l’économie et la sécurité.

Plusieurs opérateurs semblent déjà travailler sur la 6G bien que cette technologie ne devrait voir le jour qu’en 2030. Une enquête réalisée par la GSMA indique que 9% des opérateurs ont signalé avoir été approchés par des constructeurs de téléphonie mobile sur leur vision de la 6G. Près de 13% ont, eux, été approchés par des équipementiers réseaux sur la même question. Selon la même étude, 10% des opérateurs ont avoué avoir déjà lancé les travaux de recherche et développement sur la 6G.

Nadya Jennene