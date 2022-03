MWC 2022 : Huawei Technologies présente ses dernières innovations

Partagez 47 Partages

Pour la deuxième moitié de la première journée du Mobile World Congress 2022, l’équipe de THD.tn a eu l’occasion de découvrir les dernières innovations de Huawei Technologies. Nous avons à l’occasion interviewé le Vice-Président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa, Adnane Ben Halima, et le Solutions Manager chez Huawei Tunisie, Ibrahim Arfaoui, pour ce 2e épisode de l’édition spéciale Mobile World Congress 2022 de DigiClub, powered by Huawei Technologies, Quantylix et Bac Teksys.

Le pavillon de Huawei Technologies abrite plusieurs sections qui mettent en avant les nouvelles solutions de l’équipementier en plus de plusieurs applications basées sur la 5G, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

« Le but de ce salon est de recevoir nos partenaires pour montrer les nouveautés les orientations et partager l’expérience (…) découvrir les services proposés, la tendance, ce qui marche dans certains pays, et les opportunités qu’on peut développer localement », nous a indiqué Adnane Ben Halima avant d’ajouter que la Tunisie dispose déjà de la base ; « une bonne connectivité 4G qui doit être développée vers 5G ». « Cette couche applicative peut être construire dès à présent mais il faut créer l’écosystème, identifier le bon service, les bonnes personnes et les bons partenaires (…) Pour un pays touristique comme la Tunisie, nous pouvons développer plusieurs applications pour mettre en avant notre patrimoine », a-t-il ajouté.

De son côté, Ibrahim Arfaoui, nous a fait une démonstration des récentes applications et solutions actuellement commercialisées dans des pays comme la Corée du Sud notant que la digitalisation du quotidien des humains est en train de s’accélérer. « Nous pensons que d’ici à 2030, près de 60% des véhicules seront connectés et nous aurons plus d’un milliard de connexions AR et VR », a-t-il avancé précisant que Huawei travaille en particulier sur la digitalisation de l’industrie et la protection de l’environnement.

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il nous a présenté une des dernières innovations de l’équipementier ; l’antenne active unit 5G. Celle-ci est composée de 384 antennes intégrées qui permettent d’augmenter la capacité des réseaux et ainsi diminuer le nombre de sites requis pour une bonne couverture réseau et par conséquent faire baisser la consommation énergétique.

Pour écouter les interviews cliquez sur ce lien.

Nadya Jennene