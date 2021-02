MWC Shanghai 2021 : Huawei mise sur l’innovation de pointe pour les entreprises

Partagez 2 Partages

Lors de la cérémonie d’ouverture du Mobile World Congress Shanghai 2021, le Vice-président de Huawei, Ken Hu, a évoqué le rôle crucial que joue la technologie dans la lutte contre la pandémie Covid-19.

Ken Hu a déclaré : « La technologie consiste à créer la lumière de demain. Une fois que nous aurons maîtrisé la pandémie, nous devrons réfléchir sérieusement à la manière dont nous pouvons innover en vue d’améliorer la qualité de vie, de rendre les entreprises plus intelligentes et de créer un monde plus inclusif. ». Il a expliqué que, si l’inégalité d’accès aux technologies et aux compétences numériques a élargi la fracture numérique, la pandémie a considérablement aggravé la situation.

La crise sanitaire a engendré de nombreuses nouvelles exigences en matière d’infrastructure numérique. Au cours de l’année écoulée, Huawei a travaillé en étroite collaboration avec les transporteurs dans le but d’assurer la stabilité des opérations de plus de 300 réseaux dans 170 pays. Par ailleurs, le groupe a utilisé une nouvelle technologie de diffusion numérique en Indonésie pour déployer rapidement plus de 50 000 stations de base dans le pays.

Lors de son discours, M. Hu a également dévoilé l’application Cyberverse de Huawei, une application de réalité augmentée (RA) qui montre comment les réseaux et les appareils 5G ainsi que la technologie de RA peuvent converger pour créer une expérience virtuelle plus immersive. La nouvelle application permet d’intégrer de manière transparente des réalités virtuelles et physiques avec des capacités de positionnement de haute précision au centimètre près, une puissance de calcul massive et une transmission à large bande passante via la 5G. Selon Huawei, Cyberverse devrait créer de nombreuses nouvelles opportunités de croissance dans de multiples secteurs, notamment l’éducation, le divertissement, le tourisme, les transports et la navigation.

Ces dernières années, des technologies comme le réseau 5G, le Cloud et l’IA ont joué un rôle important dans la fabrication, accélérant la transition vers des opérations plus intelligentes et plus flexibles. Selon les prévisions de Huawei, 97 % des grandes sociétés utiliseront l’IA d’ici 2025. D’autres estimations pour 2025 indiquent que 55 % de l’ensemble du PIB chinois sera tiré par l’économie numérique et que 60 % des revenus des opérateurs mondiaux proviendront des clients de l’industrie.

Huawei travaille également en étroite collaboration avec ses clients et partenaires à la promotion de l’innovation autour du réseau 5G. Le groupe a signé plus de 1 000 contrats pour des applications industrielles 5G dans plus de 20 secteurs. La société travaille actuellement avec des partenaires de son écosystème à la mise au point de dispositifs destinés à répondre aux besoins spécifiques de l’industrie. Grâce à l’innovation conjointe et à des partenariats stratégiques avec ses clients, Huawei vise à mener de 1 à N l’expansion des applications 5G pour les organisations.

Grâce à un partenariat avec les opérateurs ghanéens sur un projet d’infrastructure de réseau rural, Huawei prévoit actuellement de déployer plus de 2 000 stations de base RuralStar dans les régions éloignées du pays. Cette mesure permettra d’augmenter la couverture mobile au Ghana de 83 % à 95 % et de mettre en ligne pour la première fois des communautés auparavant non connectées.

À propos de Huawei

