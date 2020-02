MWC2020 annulé : Les exposants tunisiens ne seront pas remboursés

Partagez 40 Partages



Le plus grand évènement mondial dans le monde technologique, le Mobile World Congress, a été annulé le 12 février dernier à cause d’annulations en cascade de plusieurs exposants (comme Ericsson, LG, Facebook, etc.), préoccupés par une possible propagation du Virus Covid-19 (CoronaVirus) durant le salon.

Mais cette annulation de dernière minute a causé un chaos non seulement à Barcelone (une perte nette d’environ 500 millions d’euros pour toute l’économie du pays), mais également pour les quelques 100 mille visiteurs qui ont déjà réservé leur hotels et billet d’accès à l’évènement.

Pendant que quelques uns cherchent encore à se faire rembourser, ne serait-ce partiellement leur réservation d’hôtel, ce sont surtout les exposants qui commencent à exprimer publiquement leur colère. Deux d’entre eux ont déjà contacté Telecoms.com pour exprimer leur deception à la reception d’un e-mail de la GSMA (l’association des opérateurs téléphoniques dans le monde, organisatrice de l’événement) leur annonçant que cette annulation rentre dans la clause 21.10 du contrat qui lie la GSMA aux exposants et qui place cette annulation dans la catégorie “force majeure”. De ce fait, la GSMA n’est pas redevable aux exposants pour le remboursement de leur frais.

Par extrapolation, les exposants tunisiens programmés pour l’exposition de cette année dans le pavillon tunisien du CEPEX, ne seront pas remboursés, non plus.

Mais d’après nos confrères de Telecoms.com, la GSMA aurait déjà annoncé aux exposants qu’ils vont leur envoyer une sorte d’offre de compensation d’ici fin mars, afin de garder de bonnes relations avec leurs clients exposants, surtout pour l’édition de 2021.

W.N