NATECH DAY II, les 21 et 22 février à Sfax ICT Technopark

L’association des ingénieurs et des étudiants tunisiens en ingénierie résidant en Amérique du Nord (North America Tunisian Engineers Group-NATEG), organise les 21 et 22 février la deuxième édition du NATEG TECHNOLOGY DAY sous le thème ‘technology and wealth creation’.

Cet événement de 24 heures qui se tiendra au centre de recherche en numérique Sfax (ICT Technopark) réunira des ingénieurs et des étudiants en sciences, des chefs d’entreprises et des experts tunisiens, américains et canadiens.

Au programme de cette édition : des conférenciers qui partageront leurs succes stories ainsi que des ateliers sur plusieurs sujets tels que l’IOT, SolidWorks, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Une compétition de nuit sera également organisée en marge de cet évènement pour créer de l’interaction entre les 200 participants attendus.

NATEG est une association apolitique, à but non lucratif et non gouvernementale. L’association a pour objectif de mettre en place un réseau d’ingénieurs tunisiens ayant une expérience nord-américaine, de promouvoir la formation des ingénieurs ainsi que l’entrepreneuriat technologique des jeunes diplômés.

