Ne manquez pas les animations et promotions exclusives pour les 10 ans d’Orange Tunisie

Il y a 10 ans, Orange Tunisie est arrivé sur le marché des télécommunications avec une ambition forte : donner accès aux Tunisiens aux dernières innovations technologiques, créer des emplois et s’engager, en tant qu’opérateur responsable et solidaire, à mettre le numérique au service de la société tunisienne.

Aujourd’hui, plus de quatre millions de clients font confiance à Orange Tunisie, notamment grâce à l’effort soutenu de ses salariés dans la mise en service d’offres innovantes, accessibles et visant à faciliter le quotidien.

Pour l’occasion, des promotions exclusives, des jeux ainsi que des animations sont disponibles dans toutes les boutiques Orange ainsi que sur l’application My Orange.

Vous pouvez en profitez sans plus attendre, en vous rendant dans l’une de nos boutiques Orange ou en téléchargeant l’application My Orange et gagnez jusqu’à 10 000 dt cash/jour, une voiture, des smartphones et plein d’autres cadeaux.

