NGSign certifié « eIDAS Qualified Trust Service Provider »

Partagez 0 Partages

NGSign a annoncé, mercredi, avoir été certifié « eIDAS Qualified Trust Service Provider » pour la création et la validation de certificats de signature éléctronique qualifiés.

Cette certification atteste de la conformité de nos solutions PKI et signature électronique aux normes internationales.

NGSign est désormais le premier acteur privé en Tunisie à obtenir cette certification qui permettra à l’entreprise de fournir des services et des solutions de confiance électronique de bout en bout et d’offrir à ses clients une plateforme clé en main de signature électronique incluant la gestion des identités numériques et émission de certificat électronique qualifié.

Communiqué