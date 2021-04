NGSign et Digitaly signent un partenariat technologique

Partagez 0 Partages

NGSign et Digitaly ont signé un partenariat technologique pour offrir un parcours 100% digital avec la signature électronique.

La plupart des plateformes en ligne intègrent différentes technologies pour générer, échanger et archiver des documents électroniques. Dès qu’on a besoin de signer un document, le plus souvent on imprime, on signe à la main ; puis au besoin on le scanne pour le remettre dans la boucle Digitale.

NGSign, spécialiste de la confiance électronique et fournisseur de services de signature électronique, et Digitaly, prestataire spécialiste de la transformation digitale et éditeurs de solutions digitales, signent un partenariat pour offrir la signature électronique dans les solutions Digitaly et ainsi proposer un parcours client 100% Digital.

Digitaly et NGSign vous offrent les avantages suivants :

La signature de document électronique au niveau des solutions Digitaly

Invitation de signature depuis Digitaly à travers l’API NGSign

Consultation des documents PDF signés depuis Digitaly

Gestion automatique des workflows de signature selon le cas d’usage

Communiqué