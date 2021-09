Nizar Ben Néji présente la stratégie digitale tunisienne 2021-2025 au RFMEN

Partagez 0 Partages

A l’occasion de la réunion des membres du Réseau francophone des ministres en charge de l’Économie numérique (RFMEN), le chargé de la gestion du ministère des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a présenté la stratégie digitale tunisienne 2021-2025.

Cette stratégie sur six orientations stratégiques dont l’inclusion numérique et financière, qui prévoit faciliter l’accès à la connexion, la lutte contre l’illettrisme numérique et le développement des services en ligne.

Le deuxième axe concerne ambitionne de faire de la Tunisie, “une terre du numérique et terre de l’innovation ” à travers le programme Smart Tunisia.

Le troisième axe prévoit la digitalisation de l’administration et la simplification des procédures administratives afin de renforcer les pratiques de la bonne gouvernance.

Ce nouveau plan stratégique comporte aussi deux axes, l’un concerne la généralisation de l’usage des technologies émergentes et des technologies de rupture tels que l’IoT, l’Intelligence Artificielle, le Cloud, le blockchain… et l’autre axe concerne la préparation aux nouveaux métiers du numérique, les métiers du futur, par l’adoption d’une politique de formation et d’emploi cohérente avec les nouveaux besoins de cette nouvelle ère digitale.

Le dernier axe met l’accent sur la mise en place d’une stratégie nationale de cybersécurité englobant les mesures d’anticipation, de prévention, de détection tôt des menaces, de réaction rapide face aux incidents de sécurité, de restauration et d’investigation numérique efficace afin de tirer les leçons nécessaires pour améliorer d’une manière continue la sécurité du cyberespace national.

Par la même occasion, M. Ben Néji a invité les membres du réseau RFMEN à participer au sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba les 20 et 21 Novembre 2021 et à contribuer activement au forum économique ainsi qu’au Village de la Francophonie qui se tiendront à sa marge.

