Nokia dirige un projet allemand sur la 6G

C’est l’équipementier finlandais Nokia que l’Allemagne a choisi pour piloter son projet phare autour de la 6G.

En collaboration avec 29 industriels, acteurs de la recherche et développement et académiciens, Nokia dirigera ce projet de recherche sur la sixième génération des réseaux mobiles, 6G, financé à hauteur de 70% par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche par l’Allemagne.

Ce projet s’étale sur trois ans pour un budget total de 38,4 millions d’euros et à accélérer les travaux de recherche sur l’architecture et la normalisation de cette technologie. Ericsson et Vodafone sont, également, partenaires sur ce projet.

