En présence du ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a été annoncé, mercredi, la nouvelle composition du Collège des Startups. Cet organe vital du dispositif Startup Act compte à présent les membres suivants :

Zoubeir Tourki – Président du Collège

Zoubeir est directeur général de la rénovation universitaire au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) depuis 2016. Il a été directeur de l’École nationale d’ingénieurs de Sousse. Il est titulaire d’un doctorat en génie mécanique de l’Université de Metz avec un post-doctorat à l’Université fédérale Fluminense.

Monia Jendoubi

Monia est directrice du département entrepreneuriat et développement des entreprises au Pôle Technologique Elghazala. Elle est experte en montage et animation des réseaux d’affaires et de partenariats internationaux, conceptrice d’écosystèmes, de stratégie de communication et d’attractivité des clusters.

Mohamed Anis Bach Tobji

Docteur habilité en business computing, Anis est directeur de l’École Supérieure d’Économie Numérique (Université de La Manouba) depuis décembre 2020. Il a occupé dans le même établissement la fonction de directeur des études et des stages (2015-2020), et de chef du département technologies des systèmes d’information (2011-2014).

Aymen Mbarek

Professionnel du capital risque depuis 12 ans avec un focus particulier sur le financement et l’accompagnement des startups, Aymen a travaillé principalement pour deux VCs (Sages Capital et Alternative Capital Partners, filiale de la société de gestion française ACG Management) ainsi que pour l’accélérateur IntilaQ fondé par QFF, Ooredoo et Microsoft.

Houda Ghozzi

Houda est la fondatrice et la directrice générale d’Open Startup, une ONG qui vise à encourager les écosystèmes d’innovation en mettant l’accent sur la création de liens avec le monde universitaire.

Mohamed Salah Frad

Directeur Général de UGFS North Africa (filiale de Kipco Group), Med Salah bénéficie d’une longue expérience en corporate finance, gestion d’actifs et restructuration financière. Avant de rejoindre Kipco en 2008, il a occupé le poste de directeur des recherches chez MAC SA et a conduit l’introduction en bourse de 6 sociétés.

Firas Karoui

Firas est un expert dans la structuration et la mise en œuvre de programmes d’innovation, de conseil aux entreprises et de formation. Ses programmes ont été dispensés à l’UE et aux organisations des Nations Unies, à la GIZ, à Orange et à d’autres organisations de premier plan dans 6 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique du Nord.

Selim Ferchiou

Selim occupe actuellement le poste vice-président de la Fédération des TIC et de président de la Chambre des Distributeurs de Téléphonie au sein de l’UTICA. Il est également directeur général One Tech Mobile (One Tech Group). Selim jouit d’une longue expérience en tant que regional manager chez Nokia, Samsung et Sony Ericsson.

Wahb Ouertani

Entrepreneur, expert en management de l’innovation et transformation digitale et président du groupement national de l’innovation technologique, Wahb est expert en développement des affaires en Afrique et business development manager chez Himilcon, cabinet présent dans plusieurs pays africains. Wahb est également fondateur de Startup Alliance Tunisia.

