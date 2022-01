Novation Business Accelerator lance un nouveau programme d’accélération en Intelligence Artificielle

Partagez 1 Partages

À travers son programme d’accélération #AI_Garage destiné aux startups en phase d’amorçage, Novation City souhaite mettre l’IA au cœur de sa stratégie de croissance en accompagnant des startups en IA opérant dans tous les secteurs.

L’objectif du #AI_Garage est de soutenir l’émergence des Startups spécialisées en IA est de permettre aux jeunes pousses de bénéficier d’un accompagnement techniques et business combinant la formation et le coaching, en plus d’un soutien technique, une mise en réseau, un accès aux marchés et aux opportunités financières en partenariat avec EY Tunisie, et une station de travail gratuite à Novation City.

Le programme s’étale sur deux phases:

Une première phase de préaccélération d’une durée de trois mois pour poser les bases du développement des jeunes Startups à travers une série de formation et mise en contact avec des partenaires potentiels pour aider les 15 startups sélectionnées à développer leurs solutions et gagner en maturité.

d’une durée de trois mois pour poser les bases du développement des jeunes Startups à travers une série de formation et mise en contact avec des partenaires potentiels pour aider les 15 startups sélectionnées à développer leurs solutions et gagner en maturité. Une deuxième phase d’accélération d’une durée de six mois destinée aux 3 startups lauréates, offrant un accompagnement personnalisé avec des experts national et international de haut niveau ainsi qu’une expérience immersive d’une semaine de rencontres professionnels et de prospection à l’international avec le partenaire du programme EY WaveSpace Madrid spécialisé en IA .

Le processus de présélection se fait à travers une candidature à soumettre en ligne avant le 20 Janvier 2022. L’appel à candidature du programme #AI_Garage est disponible sur le site Novation Business Accelerator.

Les candidats présélectionnés seront invités à pitcher leurs solutions en face d’un comité de sélection.

Communiqué