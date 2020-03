Novation City lance le challenge “Safe Tunisia” pour endiguer le Covid-19

Partagez 0 Partages

Le pôle de compétitivité de Sousse, Novation City, a lancé le challenge “Safe Tunisia” destiné aux startups, étudiants, diplômés de l’enseignement supérieur et entrepreneurs travaillant dans le domaine des technologies, de l’innovation ou de l’information.

Ce concours a pour but de contrer, ralentir, ou endiguer la propagation du Covid-19 et de gérer la crise occasionnée par la pandémie en Tunisie, en créant des synergies permettant de développer et de mettre en place rapidement des solutions novatrices hautement technologiques susceptibles de contribuer à aider les citoyens, les professionnels de la santé, les administrations et le gouvernement dans son ensemble.

Le challenge se déroulera en ligne sur la plateforme : https://novationaccelerator.com/novation-safe-tunisia-challenges/

La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 7 avril 2020 à 23h59 (heure locale). Les pitchs et les démos se feront le mercredi 8 avril 2020 entre 11 et 18H00 à raison de 15 minutes par candidat ou équipe / projet.

Chaque candidat sera informé par téléphone, SMS et E-mail de l’heure de son passage.

Novation City accompagnera les solutions gagnantes du challenge pour une mise en place rapide via des vouchers technologiques et s’attèlera à accélérer leurs implémentations auprès des diverses structures étatiques mais aussi à faciliter leur accès à d’autres sources de financement et d’investissement si besoin est.

