nPerf : Tunisie Telecom enregistre les meilleures performances de l’Internet mobile en 2021

Partagez 25 Partages

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, a enregistré les meilleures performances sur le segment de l’Internet Mobile en 2021, selon les statistiques fournies par nPerf.

D’après le rapport nPerf dont THD.tn a eu copie, Tunisie Telecom arrive en tête du classement avec un score global de 53.105 points. Ce score reflète d’un côté la qualité globale de la connexion telle que ressentie par l’utilisateur et de l’autre l’image globale de la qualité d’une connexion en tenant à la fois compte des débits mesurés, de la latence et les tests QoE (navigation/streaming).

Ainsi, les abonnés Tunisie Telecom ont bénéficié, sur l’ensemble de l’année 2021, du meilleur débit descendant avec une moyenne de 27,45 Mbps.

L’opérateur historique « est ainsi confortablement installé à plus de 10Mb/s de distance devant le deuxième classé, Orange. Ces deux opérateurs proposent chacun presque 4 Mbps de plus qu’en 2020 et rattrapent ainsi les dégâts indirectement causés par la pandémie. De son côté, Ooredoo, qui avait accusé ce coup très lourdement, voit son débit descendant bondir en 2021 pour revenir à ses niveaux de 2019 : il triple et passe de 6 à 17 Mb/s, finissant par talonner Orange », lit-on dans le rapport de nPerf.

Les abonnés de l’opérateur national ont, aussi, bénéficié du meilleur débit montant en 2021 avec une moyenne de 10,03 Mbps. « Tunisie Telecom qui avait encaissé les effets de la pandémie en 2020, revient aisément à ses niveaux de 2019 en progressant de 10% (environ 1 Mb/s) », précise nPerf dans son analyse des réulstats des tests réseaux.

Côté latence, Tunisie Telecom a aussi remporté la course en 2021. Ses utilisateurs ont pu bénéficier d’un temps de réponse moyen de 43,76 ms.

Sur l’indicateur de navigation, l’opérateur historique se trouve légèrement en recul face à ses concurrents Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie. Selon les données communiquées par nPerf, Tunisie Telecom a enregistré une performance moyenne de 51,84%. nPerf note, toutefois, que la performance globale de navigation web sur mobile en Tunisie a légèrement reculé de -1,7 points en 2021 en comparaison avec 2020.

De même pour la performance du streaming vidéo. L’opérateur national est troisième dans le classement avec une moyenne de 66,83%.

Lire également notre article : Internet mobile : Tunisie Telecom a livré les meilleures performances en 2020 (nPerf)

Nadya Jennene