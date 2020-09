OmniClouds se standardise sur Versa pour un SD-WAN sécurisé dans le monde entier

Partagez 2 Partages

OmniClouds, le principal innovateur dans l’espace des fournisseurs de services de cloud computing (CSP)et migrateur pour la région EMEA, a annoncé aujourd’hui qu’il a adopté la solution Versa Secure SD-WAN pour offrir et développer des services dans le monde entier, en utilisant le réseau complet dédié SDN d’OmniClouds offrant une expérience unique de véritables services de cloud computing basés sur des contrats de service (SLA).

La plate-forme OmniClouds connecte les succursales et les utilisateurs distants de ses clients entreprise à de multiples nuages publics et privés, ce qui réduit les dépenses et les complications liées à l’adoption du cloud dans le monde entier. Elle offre Versa Networks, le leader du SD-WAN sécurisé, une mise en réseau défini par logiciel sur tout type de connectivité pour une gestion simplifiée et un soutien dynamique pour l’adoption et la migration vers le cloud.

OmniClouds ne fournira pas seulement une connectivité dans les nuages entièrement hybride, mais utilisera également Versa Networks en tant que superposition aux technologies de connectivité existantes, telles que IP-MPLS, les micro-ondes, le satellite, le LTE ou l’Internet public, pour automatiser les opérations et améliorer la connectivité dans de grandes régions géographiques. Les entreprises, les administrations publiques et les PME clientes disposeront ainsi d’une vue de gestion centralisée de l’ensemble du réseau, ce qui leur permettra de contrôler facilement la sécurité, les autorisations des utilisateurs et les paramètres, tels que la latence et la qualité de service.

OmniClouds utilisera Versa Cloud Gateways chez les principaux fournisseurs de services en nuages de chaque régions et comté, qui se connectent avec un CPE SD-WAN sécurisé utilisant le système d’exploitation Versa Operating System (VOS ™) dans les centres de données, les sièges sociaux et les succursales des entreprises. Cela conduit considérablement à la réduction des coûts d’exploitation des clients, facilite leur adoption des services en nuages et permet une connectivité étendue sur des sites éloignés.

Amr A Eid, Directeur général du groupe et membre du conseil d’administration d’OmniClouds, a déclaré : “OmniClouds est enthousiaste et fière du partenariat stratégique avec Versa Networks, le meilleur de sa catégorie pour les technologies SD-WAN. Nous sommes une organisation mondiale dirigée par un partenaire, qui s’adresse à nos clients des PME, du secteur public et des petites et moyennes entreprises par l’intermédiaire de nos fournisseurs d’accès Internet régionaux, locaux et en marque blanche à travers le monde entier. Ce faisant, nous recherchons des partenariats solides pour notre technologie de réseau et un leadership visionnaire et fiable, et Versa Networks est exceptionnelle à tous ces aspects. Nous sommes convaincus que nous établissons la norme en matière de connectivité dans le nuage et de gestion intelligente des applications”.

“OmniClouds est un leader en matière d’optimisation, de migration et de soutien à la migration des organisations depuis les modèles de connectivité Internet traditionnels vers des infrastructures de réseau modernes basées sur le cloud”, a déclaré Kelly Ahuja, PDG de Versa Networks. ” Secure SD-WAN est la méthode omniprésente permettant qui permet aux entreprises et aux organisations de connecter de manière sure, fiable et transparente leurs bureaux, leurs télétravailleurs, leurs employés, leurs personnel et aux partenaires dans le monde entier à des centres de données privés, des services en nuage et des servies en mode SaaS.M. Versa est ravie de travailler avec OmniClouds pour fournir la meilleure solution possible aux régions en pleine croissance du Moyen-Orient et de l’Afrique”.

