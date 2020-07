Onboard, la plateforme de création de manuel 3D, disponible en version Beta

Partagez 1 Partages

Après plus de deux ans de développement, d’études de marché et de pivots, Onboard la startup qui permet de transformer les manuels de produits en papiers, en manuels digitaux offrant une expérience client immersive et intelligente grâce au support client instantané, sera disponible pour utilisation le 30 juin.

Cet événement marque une étape importante dans l’histoire de la Startup ouvrant la voie vers la réalisation de sa vision qui est centrée sur la démocratisation de l’industrie 4.0, une industrie sans papier et renforcée par les technologies de la réalité mixte.

Le saviez-vous que plus de 60% des demandes d’assistance clients concernent des sujets déjà mentionnés dans les manuels des produits… Imaginez la perte de temps et d’argent que les fabricants de machines endossent, et la frustration ressentie par les utilisateurs finaux faisant appel au service de support qui n’est pas toujours au rendez-vous.

Onboard a mis au point la solution SaaS qui permet la gestion des manuels 3D, la gestion du support client et la gestion des opérateurs intégrant les technologies de la 3D et de la réalité mixte.

‘’We think AR and VR will be the next communication medium, just like TV or radio before it.’’ Safwen Bouali – CEO Onboard

Si vous voulez savoir comment tout cela est rendu possible au sein d’une solution unique et participer à son développement, inscrivez-vous sur On-board.co pour être l’un de ses early adopters et découvrez les fonctionnalités de création et de visionnage de manuels 3D à partir du 30 juin.

A noter qu’Onboard est reconnu par Microsoft parmi les 5 meilleurs projets innovants de la finale d’Imagine Cup 2019, par ailleurs elle fait partie du programme Microsoft for Startups 2020 tout en étant accélérée à Station F au sein de l’accélérateur Arts & Métiers.

Communiqué