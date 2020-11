Onboard, la startup focalisée sur le support client en 3D sécurise un investissement de 175K

Partagez 2 Partages

Onboard, startup qui transforme l’expérience du support client offerte par les industriels, en utilisant des manuels en 3D intelligents, a levé 175K dollars auprès de Kepple Africa Ventures, ainsi que d’autres entrepreneurs de renom incluant Ahmed Hentati et Karim Jouini .Cette levée de fonds permettra à Onboard de faire évoluer la solution et facilitera son expansion au niveau des marchés français et européen.

Fondée par Safwen Bouali, Cherif Redissi et Amine Troudi, fin 2019, Onboard est une plateforme SaaS qui permet aux industriels de créer des expériences de support de qualité pour leurs consommateurs. Dites adieu aux manuels en papier déboussolants, aux systèmes de support archaïques, aux centres d’appel et aux logiciels de création de manuels de la vieille école.

Onboard permet aux industriels de créer des manuels en 3D en quelques minutes, de les partager à leurs clients instantanément. Leurs consommateurs pourront ainsi visualiser ces manuels depuis n’importe quel appareil. Ils leur est possible de poser des questions, et de recevoir des réponses « visuelles ». Le cas échéant, ils peuvent ouvrir un ticket. Les industriels ont donc la possibilité de gérer le feedback client et les incidents reportés dans un même et unique endroit. Plus besoin d’acquérir plusieurs solutions afin de palier à ces problèmes.

Onboard a levé au total 250K dollars en “Seed Funding” auprès de plusieurs accélérateurs, notamment Flat6Labs Tunis afin d’investir dans la technologie et le développement de talents. Après le lancement de la béta en Juin,

La startup dévoile la version 1.0 de sa plateforme SaaS, disponible en accès publique cette semaine avec un éventail de fonctionnalités, une expérience client fluide et un support optimisé.

La startup est en train d’évoluer rapidement sur les marchés français et européen. A l’heure actuelle, Onboard est basée à la Station F, à Paris dans le plus grand campus de startups dans le monde, mais aussi accélérée avec Zendesk, mastodonte en termes de CRM et support client. Onboard a aussi la confiance de partenaires comme Microsoft et La FrenchTech. Le portfolio de clients s’agrandit à vue d’œil avec l’ajout récent de GP Industrie.

Onboard opère sur le marché du management de l’expérience client, qui projette une croissance annuelle de 17.7% entre 2020 et 2027. 97% des industriels pensent que la technologie 3D va révolutionner leurs procèdes que ce soit dans la vente, ou bien dans la formation.

Communiqué