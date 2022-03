Ooredoo – 10.000 DT cash à gagner à l’occasion des vacances de printemps

Partagez 0 Partages

A l’occasion de son 20e anniversaire, Ooredoo Tunisie lance un jeu spécial vacances de printemps. Un montant de 10.000 dinars cash est à gagner.

Le principe du jeu est simple, il suffit de recharger 3DT ou plus durant toute la période du jeu allant du 17 au 19 mars. Pour multiplier par 10 fois vos chances de gagner, veuillez effectuer vos recharges à partir de l’application My Ooredoo et/ou l’espace Eddenya live.

Vous pouvez également remplir gratuitement le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

La liste des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page Fb et Instagram. Six heureux gagnants seront tirés au sort dont cinq remporteront 1.000DT et le plus chanceux d’entre eux remportera la somme de 5.000DT.

D’après communiqué