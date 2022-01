Ooredoo et Fujifilm lancent une solution digitale d’impression photo

Partagez 0 Partages

L’opérateur privé Ooredoo Tunisie et le groupe international japonais Fujifilm lancent un nouveau service d’impression photo. Dans le cadre de ce partenariat innovant, Ooredoo mettera à disposition de ses abonnés une vingtaine de bornes d’impression dans ses boutiques.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Fujifilm et de jouer un rôle essentiel dans la transformation numérique en Tunisie. En tant qu’opérateur de télécommunications de premier plan, et alors que nous plaçons l’innovation au cœur de notre stratégie, ce partenariat correspond tout à fait à notre identité, à notre vision et à nos valeurs.», a déclaré le CEO d’Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashed El Khater.

Pour imprimer leurs souvenirs les plus précieux dans un respect total des données personnelles, les abonnés Ooredoo n’auront qu’à sélectionner les photos à imprimer, choisir le format – vintage, carré ou carte postale – régler l’opération via leur crédit téléphonique pour ensuite recevoir un code unique par SMS. Ce code est ensuite utilisé pour imprimer les photos sur un papier professionnel Fujifilm.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Ooredoo en Tunisie. Grâce à notre expertise en photographie et dans le traitement de l’image, nous offrons nouvelle expérience innovante aux abonnés de l’opérateur. Nous nous espérons par cette alliance constituer une base solide pour développer de nouveaux projets conjoints dans le pays. Ce partenariat illustre également la volonté de Fujifilm de déployer de nouvelles activités et de nouvelles offres en Afrique, conçues pour répondre aux besoins et aux usages spécifiques de la région », a indiqué, pour sa part, le Head of Africa chez Fujifilm, Elliot Moreau.

NJ & Communiqué