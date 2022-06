Ooredoo lance une nouvelle solution business “Smart Manage Pro”

Partagez 0 Partages

Ooredoo Tunisie poursuit sa stratégie de transformation digitale et offre à ses clients la solution Smart Manage Pro qui lui permet de se positionner comme un fournisseur de solutions Cloud à forte valeur ajoutée à travers de nouveaux services exclusifs.

Smart Manage Pro propose aux clients SoHo / PME de profiter de la connectivité Internet en 4G ainsi que d’une solution ERP pour le management de son Business et ce via un seul Pack et une seule facture.

Le client a le choix entre deux déclinaisons 4G box ou MIFI. Les deux offres comprennent la solution Swiver, l’application Web qui vous permet de gérer vos factures, vos fournisseurs, vos clients ainsi que l’inventaires de votre stock. Elle vous permet également d’avoir un Dashboard détaillé en temps réel de votre activité.

« Smart Manage Pro vous donne la possibilité de “travailler en mode smart et manager efficacement votre activité”, ce qui génère une nette amélioration de la productivité et une réduction des coûts. Nous sommes le premier opérateur qui offre la solution Swiver sur le marché local. » a déclaré M. Sunil Mishra, Chief Marketing Officer chez Ooredoo Tunisie.

Smart Manage Pro offre des solutions évolutives tout en gardant la même flexibilité qui leur permet d’être utilisée dans n’importe quel secteur d’activité.

Cette solution s’adapte aux besoins des clients avec un modèle de facturation simple et local qui est en conformité avec le système fiscal tunisien et présente des avantages multiples.

Ooredoo reste toujours proactif pour améliorer ses offres et répondre aux besoins de ses clients pour atteindre leurs objectifs.

