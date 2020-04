Ooredoo – Targa : analyse des appels émis vers les numéros d’urgence

Partagez 8 Partages

A l’initiative du ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale, l’opérateur Ooredoo Tunisie et le cabinet de conseil Targa ont mis en place une plateforme pour analyser les appels émis aux numéros d’urgences 190 et 80101919 durant cette période délicate. Le but étant d’avoir une vue globale sur ces appels et de récolter des données statistiques qui seront par la suite mises à la disposition du ministère de la Santé.

Rappelons que les clients Ooredoo représentent environ 42.5% des parts du marché tunisien du mobile selon l’Instance nationale des Télécommunications (INT). Ainsi l’analyse des appels émis vers les numéros d’urgence pourrait donner une idée générale sur le volume journalier, les horaires et la répartition géographique des appels. La collecte et la présentation graphique de ces données visent également à détecter les pics journaliers par délégation et la fréquence des appels par appelant pour pouvoir tirer des conclusions scientifiques.

La collection des données s’est faite dans le respect le plus strict des règles de la confidentialité. L’opération a été réalisée dans un but statistique et toutes les données personnelles des émetteurs d’appel ont été traitées d’une manière anonyme.

Ces données, qui représentent tous les appels émis par les clients Ooredoo durant cette période de pandémie vers les numéros d’urgence ont été structurées dans des tableaux de bord développés par les équipes Targa en 24h. Les tableaux en question ont été mis la disposition du ministère de la Santé depuis le 14 avril 2020.

Communiqué