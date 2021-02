Ooredoo Tunisie clôture 2020 avec une croissance de 3%

Partagez 1 Partages

Ooredoo Tunisie a clôturé l’année 2020 avec une croissance de 3% dans son chiffre d’affaires, selon le rapport des résultats financiers publié par le groupe qatari, lundi.

Le groupe note dans son rapport que son antenne tunisienne a pu accroître ses revenus en dépit des conditions économiques difficiles du pays enregistrant ainsi 1,5 milliards de riyals qataris de chiffre d’affaires (1,12 milliard de dinars tunisiens).

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a, lui, baissé de 5% en comparaison avec 2019 en raison de la récession économique sur le marché local. Les marges EBITDA demeurent, cependant, à 43%.

La base de clients de l’opérateur a, également, connu une chute considérable. Selon les chiffres communiqués par le groupe, Ooredoo Tunisie a perdu près d’un million d’abonnés en 2020. L’opérateur disposait en 2019 d’une base de clients de 9,2 millions abonnés. En 2020, ce chiffre a glissé à 8,1 millions d’abonnés.

Le groupe de télécommunications souligne, cependant, que sa filiale tunisienne a su conserver sa position sur le marché, notamment sur le segment de la 4G où elle reste leader en fournissant « les débits les plus rapides du pays ».

En Algérie, la situation semble difficile. L’opérateur a enregistré un glissement de 10% dans son chiffre d’affaires par rapport à l’année écoulée clôturant ainsi 2020 avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de riyals qataris (1,72 milliards de dinars tunisiens) et un EBITDA en baisse de 14%.

Le groupe relève, dans son rapport, une aggravation de la situation économique du fait de la pandémie Covid-19, une concurrence de plus en plus rude et une dépréciation de la monnaie locale de 5%.

Côté groupe, Ooredoo a affiché une baisse de 4% dans son chiffre d’affaires global – à cause de la pandémie Covid-19, entre autres – passant ainsi de 29,916 milliards de riyals qataris en 2019 (22,29 milliards de dinars tunisiens) à 28,867 milliards de riyals qataris en 2020 (21,51 milliards de dinars tunisiens).

Le groupea enregistré, également, une baisse de 6% sur son EBITDA passant ainsi de 12,847 milliards de riyals qataris en 2019 (9,57 milliards de dinars tunisiens) à 12,130 milliards de riyals qataris en 2020 (9,04 milliards de dinars tunisiens).

La maîtrise des coûts et le grand focus sur la digitalisation a permis, toutefois, à Ooredoo Group de maintenir un EBITDA de 42% sur l’année 2020.

Nadya Jennene