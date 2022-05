Ooredoo Tunisie consolide son appui au secteur du gaming avec sa plateforme Ooredoo EZ

Partagez 0 Partages

Gamers et amateurs de e-sports sont à l’honneur chez Ooredoo Tunisie. L’opérateur a dévoilé, lundi 23 mai 2022 lors d’une conférence de presse organisée à son siège, sa toute nouvelle plateforme dédiée au gaming : Ooredoo EZ.

Dans le cadre de sa stratégie visant à fournir le meilleur du digital à ses abonnés, l’opérateur s’est associé à l’entreprise de renommée internationale Swarmio Media pour développer cette plateforme ; un environnement technologique interactif où sont intégrés différents services du streaming à la création de contenu pour ainsi répondre aux besoins les plus exigeants de la communauté des gamers assoiffée d’innovation.

« Ce projet est un pas majeur pour Ooredoo Tunisie. Nous croyons en l’importance du secteur du gaming et en la nécessité de l’appuyer. C’est pourquoi, nous avons pensé un plan d’action à long terme qui s’aligne avec notre stratégie en termes de divertissement et de digitalisation (…) Notre mission est d’enrichir la vie digitale de nos clients », a déclaré le directeur général de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashed Al Khater.

Le directeur général de Swarmio a, pour sa part, indiqué : « Nous avons construit un partenariat de travail solide avec Ooredoo Tunisie et nous sommes impatients de collaborer avec eux dans l’avenir, car ensemble, nous offrons un accès et des expériences de jeux incroyables pour les clients à travers le pays ».

Ouverte à toute la communauté des joueurs, Ooredoo EZ promet tournois, défis et compétitions à l’échelle nationale et internationale. Ce qui permettra aux utilisateurs de cultiver leur passion d’un côté, et de l’autre, gagner des récompenses. Ils peuvent, également, échanger des points ou en acheter à travers leur solde mobile pour profiter d’un contenu premium sur Spotify ou Amazon en plus de l’accès à des jeux largement plébiscités tels que League of Legends, Fortnite, Fifa, Counter Strike ou encore Call of Duty.

Ooredoo EZ a, par ailleurs, été enrichie par l’actualité du monde des e-sports. Toute une section est disponible sur la plateforme afin que les utilisateurs puissent rester à l’affut de toutes les nouveautés gaming, entre autres.

Pour découvrir la plateforme, veuillez cliquer sur ce lien : www.ooredooez.tn

Nadya Jennene