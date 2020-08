Ooredoo Tunisie continue dans le vert : +6% sur son chiffre d’affaires

Partagez 9 Partages

L’antenne tunisienne de l’opérateur qatari Ooredoo a enregistré, au terme du mois de juin de l’année en cours, un chiffre d’affaires de 731 millions de riyals qataris soit 546 millions de dinars tunisiens environ, a annoncé le groupe dans son rapport financier pour le premier semestre de 2020.

En dépit de la crise liée à la pandémie Covid-19, l’opérateur privé a affiché une croissance de 6% sur son chiffre d’affaires, par rapport à la même période de l’année 2019, en monnaie qatarie. Selon les chiffres communiqués par le groupe en 2019, Ooredoo Tunisie a enregistré, au terme du premier semestre de l’année écoulée, 689 millions de riyals qataris de chiffre d’affaires soit 548 millions de dinars tunisiens.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a, lui, reculé de 2% pour s’établir à 314 millions de riyals qataris au premier semestre de 2020, soit 234 millions de dinars tunisiens. Au premier semestre de 2019, l’EBITDA de Ooredoo Tunisie était de 321 millions de riyals qataris, soit 255 millions de dinars tunisiens.

En termes de nombre d’abonnés, la base de clientèle de l’opérateur est restée stable à 8,8 millions d’abonnés, selon le rapport financier du groupe Ooredoo.

Le groupe a noté qu’en plus de la Tunisie, seules les filiales Indosat et Ooredoo Myanmar avaient enregistré une hausse de leurs revenus de 6 et 8%, respectivement, par rapport au premier semestre de 2019. Ooredoo Qatar, Ooredoo Oman, Ooredoo Kuwait, Asiacell (Irak) et Ooredoo Algérie ont tous affiché une baisse dans leurs revenus au premier semestre de 2020, selon le rapport financier du groupe.

Le groupe dans son ensemble a, lui, accusé une baisse de 3% sur son chiffre d’affaires. Au premier semestre de l’année en cours le groupe Ooredoo a enregistré 14,1 milliards de riyals qataris de chiffre d’affaires, soit 10,5 milliards de dinars tunisiens. Au terme du mois de juin 2019, le chiffre d’affaires du groupe a chuté de 4% par rapport à la même période en 2018 s’établissant à 14,5 milliards de riyals qataris, soit 11 milliards de dinars tunisiens.

L’EBITDA du groupe a également subi une baisse de 5% d’année en année, entre 2019 et 2020. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Ooredoo Group s’est établi à 6 milliards de riyals qataris, soit 4,4 milliards de dinars tunisiens au terme du premier semestre de 2020. Il était de 6,3 milliards de riyals qataris, soit 5 milliards de dinars tunisiens, durant la même période en 2019.

Nadya Jennene