Ooredoo Tunisie gratte des parts de marché supplémentaires sur la téléphonie mobile

L’opérateur privé, Ooredoo Tunisie, a gratté de nouvelles parts de marché sur les segments de la téléphonie et de l’internet mobile.

Selon le rapport mensuel publié par l’Instance nationale des télécommunications correspondant à mai 2021, Ooredoo Tunisie arrive en tête avec 43,9% de parts de marché sur la téléphonie mobile soit une hausse de 0,9% par rapport à la même période de l’année écoulée.

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, se place deuxième avec 31% de parts de marché soit – 0.4% en comparaison avec mai 2020.

Orange Tunisie est troisième avec une perte de 0,4% entre mai 2020 et mai 2021. Les parts de marché de l’opérateur sont passées de 24% à 23,6% sur une année.

Au terme de nombre d’abonnés, le parc de Ooredoo Tunisie affichait au terme du mois de mai 2021, un total de 7.387.015. L’opérateur comptait en mai 2020, plus de huit millions d’abonnés.

Le parc de Tunisie Telecom a, lui, enregistré une légère hausse. Le nombre d’abonnés de l’opérateur est passé de 5.026.625 à 5.491.925 en une année.

Orange Tunisie a, également, gagné en nombre de clients passant de 3.984.347 abonnés en mai 2020 à 4.077.499 en mai 2021.

L’Instance nationale des télécommunications note, par ailleurs, dans son rapport que le taux de pénétration de la téléphonie mobile a connu une hausse entre mai 2020 et 2021 passant de 116,7% à 129,2%.

Côté data mobile (3G et 4G), Ooredoo a enregistré une augmentation de 1% environ dans ses parts de marché passant de 38,9% à 40,1%.

Sur ce segment, Tunisie Telecom et Orange Tunisie ont encore perdu des parts de marché. Les deux opérateurs étaient, respectivement, à 31,2% et 28,7% au terme du mois de mai 2021.

Le marché des clés 3G et 4G n’est, lui, pas favorable aux trois opérateurs de façon général. Tous ont enregistré des baisses dans leur parc abonnés. De 179.135 abonnés, le parc de Ooredoo est passé à 131.128 en un an. Celui de Tunisie Telecom est passé de 98.772 à 77.970 abonnés et celui de Orange Tunisie de 150.622 à 126.497 entre mai 2020 et mai 2021.

Ooredoo a perdu des parts de marché au profit de ses concurrents Tunisie Telecom et Orange Tunisie mais demeure, toutefois leader. Le rapport de l’INT indique 39,1% de parts de marché pour Ooredoo, 23,2% pour Tunisie Telecom et 37,7% pour Orange.

Nadya Jennene