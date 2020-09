Ooredoo Tunisie lance des forfaits TV pour le bouquet OSN et HBO

Partagez 5 Partages

Ooredoo Tunisie a annoncé, mercredi 9 septembre, l’arrivée sur le marché de son nouveau service : OSN Streaming, du contenu premium exclusif dans une seule application.

L’opérateur donne, en effet, la pssibilité à ses abonnés de souscrire un abonnement à l’application OSN Streaming, leurs permettant d’avoir accès à tout le contenu sur plusieurs écrans et à tout moment.

Ooredoo Tunisie offre, ainsi, le meilleur du divertissement avec le service OSN. Il suffit simplement de s’y abonner à l’aide des recharges téléphoniques.

Le service OSN d’Ooredoo pense au divertissement de chaque membre de la famille. I offre une gamme complète de chaînes, notamment Disney + qui propose un contenu riche et diversifié aux enfants, plusieurs chaînes de séries dramatiques et turques et d’autres exclusivités.

Interrogé sur la possibilité pour d’autres abonnés de bénéficier de cette offre, Mustapha ben Ghachem, Directeur adjoint VAS et contenu, a indiqué à la rédaction de THD.tn, que le service était ouvert à tous les réseaux puisqu’il s’agit d’une application OTT (Over-The-Top).

Il a, cependant, précisé que le paiement des abonnements ne pourrait se faire qu’à travers une ligne Ooredoo.

Au sujet des tarifs, il a affirmé qu’Ooredoo Tunisie commercialiserait cette offre OTT à des prix préférentiels négociés avec OSN en dinar tunisien.

“Le prix retail basique et public d’OSN est de 9,50$ par mois. Nos tarifs seront nettement inférieurs et moins chers en monnaie locale”, a-t-il expliqué.

L’opérateur a révélé, par ailleurs, que toutes les chaînes Disney, toutes les nouveautés et les séries du réseau TV américain HBO et plusieurs films en exclusivité seraient, également, disponibles via abonnement.

NJ & Communiqué