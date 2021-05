Partagez 0 Partages

En lançant sa nouvelle offre « DO », l’opérateur privé Ooredoo Tunisie est venu confirmer, une fois encore, son orientation digitale. Conçue pour les jeunes, eux-mêmes, la muse qui a inspiré cette offre inclusive, « DO » adresse une clientèle très orientée vers le digital, le divertissement en ligne et les services à forte valeur ajoutée.

« DO » a été présentée aux médias, mercredi 28 avril 2021, lors d’une conférence de presse diffusée sur Zoom.

« Une marque à part entière », c’est ainsi que le directeur de la Transformation digitale chez Ooredoo Tunisie, Haythem Bennaceur, a qualifié « DO » soulignant en particulier son adaptabilité. Cette nouvelle offre permet aux bénéficiaires « d’être leur propre opérateur ». Les clients « DO » pourront, en effet, composer les forfaits data et voix en fonction de leurs besoins et disposer d’un accès privilège à de multiples services allant de la musique à la vidéo à la demande en passant par le gaming…

Plusieurs forfaits sont, d’ailleurs, disponibles pour s’accommoder à tous les budgets allant ainsi de 5DT à 82DT pour les 100 Go. Côté contenu, les abonnés auront, sans doute, l’embarras du choix avec la panoplie qu’offrent les plateformes Starz Play, Discovery, UFC Arabia ou encore Artify.

« DO » va plus loin dans l’amélioration de l’expérience client en proposant – grâce aux partenariats que Ooredoo a noué avec des prestataires de services tunisiens – des avantages divers et variés dont on citera des réductions sur les commandes de taxi auprès de la startup Intigo ou encore l’opportunité de choisir son siège pour assister à un spectacle via l’achat de son billet sur le site Teskerti.tn.

Etant digitale à 100% cette offre n’est accessible que sur l’application mobile My Ooredoo. Les clients Ooredoo n’ont qu’à accéder au menu sur l’application pour changer d’offre et ainsi bénéficier de tous les avantages que peut offrir « DO ». Elle vient, d’ailleurs, avec d’autres surprises, notamment des packs de smartphones et de gifts gratuits disponibles exclusivement sur la boutique en ligne de Ooredoo (e-shop). Nous noterons que la livraison est assurée gratuitement par l’opérateur sur tout le territoire tunisien.

De même pour le parcours assistance client. L’opérateur a, rappelons-le, lancé plusieurs canaux d’assistance notamment WhatsApp et Messenger.

A l’occasion du lancement de l’offre « DO », le directeur général de Oordoo Tunisie, Mansoor Rashed El Khater a affirmé que l’opérateur tenait à satisfaire les attentes d’une cible qui gagne du terrain sur le marché et poursuivre sa stratégie de digitalisation orientée client en modernisant son offre. « Avec les mutations que le secteur connaît ces dernières années, on a décidé d’aller en avant dans la digitalisation de nos offres et l’offre DO suit cette logique qui continuera à se développer dans nos esprits et nos réalisations ”, a-t-il indiqué.

Nadya Jennene