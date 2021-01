Ooredoo Tunisie lance un appel à collaboration aux startups de l’industrie créative

Partagez 0 Partages

« L’usage du téléphone n’est plus restreint aux appels et SMS ». Le consommateur tunisien consomme, sur son téléphone, de plus en plus de vidéos, de jeux … C’est le constat que fait la chef du service contenu et digital chez Ooredoo, Houda Belhoucine.

Invitée du 131e épisode de Startup Story powered by Ooredoo, elle explique comment le comportement de l’internaute tunisien a changé avec l’évolution d’Internet et l’introduction d’offres haut débit à des prix abordables et ce que Ooredoo propose aujourd’hui pour accompagner ses abonnés dans la recherche de services à plus forte valeur ajoutée, notamment côté divertissement et gaming.

« En tant qu’opérateur innovant, Ooredoo se veut plus prêt du consommateur en offrant les services qu’ils recherchent, en suivant de près ce qu’il se passe sur les marchés local et international (…) Sur le volet gaming, par exemple, – secteur le plus lucratif à l’échelle internationale –, Ooredoo a essayé de couvrir tous les axes de cette industrie en élaborant toute une panoplie de services : portails classiques basés sur la technologie HTML 5 compatibles avec tous types de smartphones et connectivité, des jeux en VR 360… », a-t-elle indiqué.

Pour accompagner cette appétence, Houda Belhoucine a noté que Ooredoo restait ouverte aux idées innovantes des startups actives dans le domaine de l’industrie créative et les appuyer dans leurs projets.

Elle a rappelé, dans ce sens, qu’au lancement de la 4G en Tunisie, Ooredoo avait collaboré avec le studio tunisien de développement de jeux vidéo, Digital Mania. Une opération qui a enregistré un franc succès, selon la la chef du service contenu et digital chez Ooredoo.

NJ