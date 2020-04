Ooredoo Tunisie met en place une gestion intelligente et dynamique du réseau selon les usages des abonnés

Partagez 19 Partages

Ooredoo Tunisie affiche le meilleur débit sur la 4G, depuis le début du confinement en Tunisie, selon les résultats des tests réalisés par Ookla/ Speedtest entre le 20 et le 31 mars.

En download (débit descendant), Ooredoo Tunisie a enregistré une moyenne de vitesse de 32,33 Mbps. L’opérateur se place ainsi premier devant Tunisie Telecom et Orange Tunisie.

L’opérateur détient, rappelons-le, 42,7% de parts de marché sur le mobile. Au terme de décembre 2019, Ooredoo Tunisie comptait 6 307 654 d’abonnés en RGS-90 (abonnés inscrits chez l’opérateur depuis trois mois, ndlr).

Contacté par THD.tn, le directeur marketing de Ooredoo Tunisie, Houssem Abbassi, a signalé que le trafic data mobile de l’opérateur avait enregistré une augmentation de 30% depuis le début de la quarantaine, entrée en vigueur le 22 mars.

Il a ajouté, dans ce sens, que l’opérateur avait mis en place différentes mesures pour absorber ce pic d’activité.

« Les équipe techniques ont travaillé de manière assidue afin d’augmenter la capacité du réseau et l’optimiser et ainsi répondre aux nouveaux usages des clients de Ooredoo », a affirmé Houssem Abbassi soulignant que « les performances du réseau data d’Ooredoo sont restées les meilleures du marché en dépit d’une augmentation significative du trafic ».

Algorithme intelligent de gestion du réseau par abonné

Le directeur marketing de Ooredoo Tunisie a, également, précisé que « des opérations d’installation de nouveaux équipements avaient été menées en plus de l’activation de nouveaux paramètres et de nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer la couverture et le débit à l’intérieur des maisons».

Techniquement, Ooredoo Tunisie a procédé au redimensionnement de ses infrastructures 4G. Selon le directeur technique de l’opérateur, Hatem Mestiri, «de nouvelles fonctionnalités intelligentes ont été déployées sur le réseau Ooredoo afin de mesurer les besoins réels des abonnés en connectivité et, en fonction, rééquilibrer la consommation. Il s’agit d’un algorithme intelligent qui alloue des capacités et optimise la consommation selon l’utilisation de chaque abonné ».

A titre d’exemple, les applications qui nécessitent l’instantanéité – Facebook Messenger, entre autres – deviennent prioritaires dans la trafic. Cependant, le téléchargement de fichiers volumineux, devient moins favoris dans le traitement sur le réseau, surtout durant les heures de grande utilisation.

L’opérateur a, en effet, rapidement compris qu’il fallait rationaliser la consommation Internet de ses abonnés, surtout pour le télé-travail et l’apprentissage à distance imposés à la population dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19.

Ooredoo a aussi boosté les basses fréquences sur ses antennes relais pour les clients mobiles compte tenu du taux de pénétration de ce genre de fréquences à l’intérieur des murs, permettant ainsi à ses abonnés de se connecter plus aisément indoor, surtout dans les zones à forte demande.

Mouvements de masse depuis les grandes villes vers les régions intérieures

L’opérateur a, notons-le, observé un pic d’activité sur la data mobile indoor (à l’intérieur des maisons) dans les gouvernorats du centre et nord-ouest de la Tunisie où la population a augmenté suite à des déplacements en provenance du Grand Tunis, Sousse et l’île de Djerba qui se sont opérés dès l’annonce du confinement.

L’opérateur a indiqué que 6% de ses abonnés à Tunis, 10% à Sousse, et 8% à Djerba avaient quitté ces zones.

Les mouvements d’entrée sont, eux, comme suit : Kairouan +4% , Kef et Beja +6%, Kasserine et Jendouba +8%, SidiBouzid +10% et enfin Siliana +15%.

La situation dans les autres grandes villes côtières demeure stable.

Rappelons, que ces déplacements ne sont pas propres à la Tunisie. Le même phénomène a été également observé en France, en Italie, et aux Etats-Unis où les populations ont fui les métropoles, entre autres Paris, Milan et New-York.

Nadya Jennene