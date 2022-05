Ooredoo Tunisie passe à la généralisation de l’IPv6 sur le fixe  

Partagez 0 Partages

En marge de sa participation à l’InterRegional Summit sur l’IPv6 en Tunisie, le directeur technique de Ooredoo Tunisie, Hatem Mestiri, est revenu sur l’évolution du plan de migration de l’opérateur de l’IPv4 vers l’IPv6.

« On passe de la phase de test à la généralisation pour les clients ADSL et fixe », a indiqué Hatem Mestiri dans une déclaration à THD.tn notant que le site web de l’opérateur est déjà en IPv6. Pour le mobile, le passage à l’IPv6 se ferait avant la fin de l’année pour la majorité des abonnés, le nombre de clients étant plus conséquent sur ce segment.

Interpellé sur ce choix, le directeur technique de Ooredoo Tunisie a expliqué que le mobile nécessitait davantage de tests, d’outils de sécurisation des réseaux et de précaution que le fixe. « Sur le fixe, on peut aller étape par étape et tester plus facilement », a-t-il avancé.

Il a ajouté que les modèles de modems disponibles chez les clients Ooredoo étaient à 90% IPv6 ready assurant que l’opérateur garantira la continuité des services sur les modems IPv4 sans qu’il ait un impact sur la connectivité chez les clients en possession de ce type de modems.

L’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication a organisé début, le premier sommet interrégional sur l’IPv6. Tenu sous le haut patronage du ministère des Technologies de la communication et en partenariat avec Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie, Huawei Technologies et l’Union africaine des télécommunications, ce sommet a été l’occasion de s’étaler non seulement sur les challenges inhérents au déploiement de cette nouvelle génération des protocoles internet, mais également, ses points forts et l’état d’avancement des projets et des stratégies élaborées autour de la transition vers l’IPv6, sur le continent africain, notamment.

NJ