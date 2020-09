Ooredoo Tunisie – Soutien aux élèves dans le gouvernorat de Béjà

Partagez 0 Partages

La rentrée scolaire est l’occasion pour les entreprises d’apporter une aide précieuse aux écoliers, en particulier ceux résidents dans les zones rurales ou défavorisées.

Dans ce contexte de retour des classes, marqué notamment par une crise sanitaire en recrudescence, l’opérateur privé Ooredoo, a décidé d’illuminer la rentrée des élèves de plusieurs écoles dans le gouvernorat de Déjà.

Une délégation composée de quelques responsables de l’entreprise s’est rendue, la semaine dernière, dans la région pour distribuer cartables, fournitures scolaires et masques de protection.

A l’occasion, le directeur général de l’opérateur, Mansour Rashid Al-Khater, a salué “la persévérance et la volonté des élèves et leurs familles face aux circonstances difficiles”. “Nous ne pouvons qu’encourager cet esprit, tout en souhaitant succès, chance et réussite à tous les élèves”, a-t-il affirmé.

Durant cette visite, la délégation de Ooredoo Tunisie a, également, rencontré le gouverneur de Béjà et s’est rendue dans l’une des boutiques de l’opérateur afin de s’assurer du bon fonctionnement des services proposés aux clients Ooredoo et discuter des moyens de les améliorer reflétant ainsi l’esprit de proximité et les valeurs de l’entreprise.

NJ