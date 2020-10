Ooredoo unit ses forces et poursuit son soutien national pour lutter contre la propagation du Covid-19

Partagez 2 Partages

Ooredoo a annoncé le coup d’envoi de son action sur terrain qui fait partie de la campagne de sensibilisation lancée depuis le début de la deuxième vague de la pandémie du Covid-19 en Tunisie.

Ooredoo prévoit de faire une tournée dans tout le pays pour diffuser des messages positifs, des informations utiles et distribuer des kits sanitaires dans les trains, les bus, les stations, les universités et les écoles des 24 gouvernorats.

Afin d’encourager ces initiatives, le PDG de Ooredoo, Mansoor Rashid Al Khater, ainsi que de nombreux directeurs étaient présents lors de la première tournée. A cette occasion, le directeur a déclaré: «La lutte contre le coronavirus est un défi inhabituel pour le monde entier, nous étions donc impatients d’élaborer un plan pour soutenir les efforts de l’Etat dans la lutte contre le virus en sensibilisant davantage, en plus de soutenir les individus de diverses manières pour les encourager à se protéger, que ce soit en proposant des campagnes publicitaires, ou en services à distance, sans frais supplémentaires. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts et à lancer de nouvelles initiatives afin d’améliorer nos contributions au maximum jusqu’à ce que la vie revienne à la normale. »

Cette action succède à la campagne d’affichage effectuée pour rappeler les gestes barrières et les comportements à adopter en cette période de crise. Il convient aussi de noter que Ooredoo, en collaboration avec le ministère de la Santé, a récemment annoncé la fourniture des équipements et fournitures de connexion nécessaires à tous les départements régionaux de la santé des 24 gouvernorats de Tunisie. Cette contribution est venue soutenir le personnel médical en ces temps difficiles pour pouvoir recevoir des appels et avoir de meilleures conditions de travail, mais aussi comme soutien moral pour garder contact avec leurs familles et leurs proches.

Communiqué