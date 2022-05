Open Signal – La 5G, un impact majeur sur le gaming

Partagez 0 Partages

Environ une fois par décennie, l’industrie mobile dévoile une nouvelle norme de technologie de réseau mobile dans le but de répondre aux besoins en connectivité et améliorer l’expérience utilisateur. Les premiers réseaux 5G commerciaux ont été lancés aux États-Unis et en Corée du Sud, en avril 2019. Près de trois ans plus tard, Open Signal examine l’impact de la 5G.

Le constat est clair, selon Open Signal. Au cours des trois dernières années, l’expérience globale de vitesse de téléchargement sur les marchés mondiaux a :

brisé la barrière des 100 Mbps pour la première fois en Corée du Sud avec 129,7 Mbps fin 2021 contre 52,5 Mbps début 2021,

plus que doublé en Allemagne (de 22,6 à 48,7 Mbps), aux Philippines (de 7 à 15,1 Mbps), en Arabie Saoudite (de 13,6 à 31,1 Mbps), et en Thaïlande (de 5,7 à 17,4 Mbps).

fait chuter Singapour et la Malaisie dans les classements mondiaux à cause d’un lancement tardif de la 5G,

propulsé la Suisse et le Royaume-Uni, premiers à lancé la 5G en 2019, dans le classement

Selon Open Signal, la 5G permet aux utilisateurs de profiter d’une meilleure expérience de réseau mobile grâce notamment à l’augmentation importante du spectre sans fil, ce qui réduit la congestion et permet une plus grande consommation de données.

Les investissements dans des réseau plus solides profitent également aux utilisateurs 4G ; les opérateurs étant dans l’obligation d’améliorer les liaisons entre les sites cellulaires et leur cœur de réseau, entre autres.

La 5G ayant, par ailleurs, une grande qualité – la réduction de la latence – permet des applications sensibles à la latence telles que les communications en temps réel dans les jeux multi-joueurs et l’utilisation de l’Internet des objets (IoT). Les principaux marchés mondiaux du jeu mobile multi-joueurs en temps réel en 2021 ont, d’ailleurs, tous lancé la 5G.

La Corée du Sud occupe la première place avec un score de 88,5 sur une échelle de cent points. Elle est suivie des Pays-Bas (85,5). Les deux marchés sont classés comme excellents (85 ou plus), ce qui signifie que la grande majorité des utilisateurs ont jugé cette expérience de réseau acceptable et qu’il n’y a pas eu de retard notable dans presque toutes circonstances.

Dans 13 autres marchés, l’expérience globale des jeux était bonne (75<85), y compris des marchés 5G importants tels que Singapour (79,7), Taïwan (78,6), le Japon (78,4), la Finlande (77,8) et l’Allemagne (75,4).

Abderaouf Nenouche