Open Startup Tunisia lance un appel à candidature pour sa deuxième cohorte

Pour ce 150e épisode de Start up Story powered by Ooredoo, nous avons reçu Fatma Naboultane, Program Director et Dhia Ferchichi Project Manager de Open Startup. Nos deux invités nous ont présenté l’appel lancé aux startups et aux talents dans le cadre de la deuxième édition du Pre-incubateur OST.

« OST est un incubateur pour étudiants et jeunes fraichement diplômés. Nous accueillons les jeunes porteurs de projets de la première année jusqu’au master M2 toutes disciplines confondues et depuis toutes les régions de la Tunisie. Ce programme s’adapte parfaitement aux besoins de l’étudiant. Il a été co-designé par Columbia University », a indiqué Fatma Naboultane, Program Director de Open Startup.

« Les formations s’adaptent au rythme de chaque étudiant et s’effectuent essentiellement les fins de journée ou les weekends », a-t-elle précisé notant que l’étudiant a, également, des besoins en termes d’accompagnement qui sont différents de ceux des jeunes ayant déjà vécu une expérience professionnelle et pour ceux considérés en « early stage » qui autrement-dit, ont besoin de plus de proximité et d’encadrement.

Selon la responsable, le pré-incubateur est un programme de douze semaines 100% en ligne compte tenu de la situation sanitaire.

Dans cet épisode, nous avons, également, reçu la fondatrice et CEO de Betacube, Amel Saidane qui nous a parlé de l’appel à startups “Summer program” de Betacube et de la notion “Tech Venture Builder”, des secteurs “Mobility” et “Fintech” qui sont la spécialité de Betacube (betacube.io).

« Il s’agit d’un accompagnement hybride qui un composant de l’incubation, qui va de l’idée jusqu’à la validation marché et la levée de fonds. Un positionnement suite à un certain besoin d’accompagner les startups car la plupart des incubateurs demandant un NVP. On a identifié les challenges et paramètres de réussite. On contribue à la structuration de l’équipe et des co-fondateurs par rapport aux lacunes de chaque entrepreneur (expérience, business…)», a-t-elle avancé.

L’idée est tout un processus sur lequel Betacube travaille avec les futurs entrepreneurs en essayant d’identifier les barrières juridiques dans un écosystème particulier comme les fintech en Tunisie par exemple qui n’est pas évident.

« Nous sommes tous des entrepreneurs issus de challenges. Nous nous positionnons comme un co-fondateur et sommes redevables d’objectifs que nous devons atteindre en organisant des levées de fonds, un partenariat avec des banques ou entreprises etc », a-t-elle ajouté.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar