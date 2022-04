Open Startup Tunisia (OST)- La voie des startupeurs vers l’ « American Dream »

Partagez 2 Partages

« Open Startup Tunisia (OST) a pour mission d’appuyer les startupeurs ; étudiants et nouveaux diplômés par le biais d’un financement et encadrement professionnel, afin d’accéder au marché », a expliqué Dhia Ferchichi, Program Manager du pré-incubateur Open Startup Tunisia, lors d’une interview accordée à DigiClub, powered by Topnet et Huawei Technologies.

Ce programme dédié aux jeunes entrepreneurs a consolidé sa mission lors du «Global Immersion Week » ; un évènement phare organisé par le pré-incubateur entre février et mars dernier avec la participation de ses partenaires et investisseurs. Une occasion pour près de 30 jeunes startupeurs – faisant partie des quatre antennes d’Open Startup Tunisia, à savoir celles installées en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et en Jordanie – pour prendre contact et partager leurs idées et s’initier aux techniques de pitching face à un jury composé d’experts de renommée.

Lors du « Regional Demo Day » ; le jour du verdict, les startups aux pitch les plus attrayants gagnent une opportunité unique : partir à New York où ils pourront présenter leurs projets à l’écosystème des startups américaines.

Les startups tunsienne et marocaine, « AI Diagnosis Vision » et « IOT Revolution » vont, d’ailleurs, poursuivre leur chemin en participant au « Columbia Venture Competition » à New York, un nouveau challenge qu’elles devront relever en prouvant que leurs startups méritent de remporter le grand prix allant jusqu’à 500.000$, et de là, aller de l’avant avec leurs projets et concrétiser l’« American Dream ».

OST se porte garant de notre potentiel local en matière d’entreprenariat et tend la main pour guider les jeunes nouveaux entrepreneurs afin d’arriver au bout de leurs rêves, non seulement en Tunisie, mais aussi sur le continent africain et au Moyen-Orient grâce aux sièges d’OST au Maroc, au Sénégal et en Jordanie, et bientôt en Turquie, en Égypte et aux Émirats arabes unis.

Plusieurs partenaires ont contribué à cette opportunité par des aides financières à l’instar de l’ambassade des Etats-Unis, le Projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie « Innov’i », le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a pris part en tant que partenaire fondateur pour mettre les étudiants et futurs diplômés en contact avec OST, ainsi que The Dot étant le 1er hub d’innovation en Tunisie qui héberge plusieurs startups.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Sheima Guizani