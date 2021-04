OpenSignal : Tunisie Telecom en tête sur plusieurs indicateurs

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom est arrivé en tête sur la majorité des indicateurs, a révélé OpenSignal dans un rapport du mois d’avril consacré à l’expérience mobile en Tunisie.

« Notre première analyse de l’expérience mobile en Tunisie révèle que Tunisie Télécom est en tête pour quatre de nos sept indicateurs, remportant l’expérience vidéo, l’expérience de jeux, et les catégories vitesse upload et vitesse download », a précisé OpenSignal.

Selon le baromètre OpenSignal, Tunisie Telecom remporte la catégorie expérience vidéo avec un score de 67.8 sur 100 points. Ooredoo est deuxième avec un score de 66.1 et Orange troisième avec 64.8 points.

L’opérateur historique est aussi premier de la catégorie expérience de jeux avec un score de 51.8 points. Les deux opérateurs privés conservent, eux, le même classement que la catégorie précédente avec 47.1 et 45.4 points.

Pour ce qui est de la vitesse de l’upload, Tunisie Telecom est en tête avec une vitesse de 22.9 Mbps. Ooredoo et Orange se succèdent avec, respectivement, 18.4 Mbps et 15.9 Mbps.

Les trois opérateurs se placent de la même façon en termes de download avec Tunisie Telecom en haut du podium avec 8.3 Mbps, Ooredoo deuxième avec 7.5 Mbps et Orange troisième avec 6.7 Mbps.

Pour ce qui est de la disponibilité et de la couverture de la 4G, l’opérateur historique n’a pas eu le même bol. Ce sont ses concurrents qui remportent ces deux catégories. Orange arrive premier sur la partie disponibilité avec 85.1%. Ooredoo est deuxième avec 82.7% et Tunisie Telecom en queue de classement avec 82%.

Cela réfère, selon OpenSignal au temps que les clients des trois opérateurs ont passé connecter en 4G.

Pour ce qui est de la couverture, Ooredoo et Orange sont presque ex aequo avec, respectivement, 5.5 et 5.4 points sur 10. L’opérateur historique est directement derrière avec 5.1 points.

Ooredoo est Orange sont, par ailleurs, en tête dans la catégorie Voice App avec, respectivement, 78.2 et 78 points sur 100. Tunisie Telecom n’a, lui, enregistré que 76 points dans cette catégorie.

Ces données ont été collectées par OpenSignal entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021.

Nadya Jennene