OPPO annonce son nouveau crédo ‘‘Inspiration Ahead’’ et des produits révolutionnaires

La marque technologique mondiale OPPO a annoncé lors de son dernier événement annuel, OPPO INNO DAY 2021, son nouveau crédo ‘‘Inspiration Ahead’’. Au cours de l’événement, organisé avec succès en mi-décembre 2021, OPPO a aussi dévoilé son premier NPU d’imagerie de pointe, MariSilicon X, le révolutionnaire OPPO Air Glass et le premier produit phare pliable, OPPO Find N.

“Nous vivons à une époque sans précédent. Nous pensons qu’il est à la fois de notre devoir et de notre privilège d’essayer de rendre le monde meilleur grâce à nos technologies, nos produits et nos actions”, a déclaré Tony Chen, fondateur et PDG d’OPPO. “Bien que le cheminement vers chaque percée technologique soit semé de défis, nous visons à continuer comme nous l’avons commencé, étape par étape, pour atteindre l’inspiration à venir, notre nouveau crédo.”

‘‘Inspiration Ahead’’ est l’attitude d’OPPO envers l’état actuel du monde, plein de défis et d’incertitudes. OPPO croit que l’avenir sera meilleur et qu’il faudrait encourager tout le monde à affronter toutes les difficultés avec calme et optimisme. Sans craindre les difficultés quotidiennes et sans rechercher l’efficacité au détriment de la qualité, OPPO vise à donner à ceux qui partagent les mêmes valeurs et le même optimisme les moyens de faire la différence et de trouver l’inspiration dans tout ce qui les attend.

Présentation de la première NPU d’imagerie de pointe au monde

OPPO a aussi dévoilé à OPPO INNO DAY 2021 son premier NPU d’imagerie de pointe — MariSilicon X, le premier au monde construit sur une technologie de processeur de 6 nm. MariSilicon X dispose d’une architecture de mémoire NPU, ISP et multi-niveaux avancée qui offre une puissance de traitement d’image incroyable avec une efficacité énergétique ultra-élevée. MariSilicon X marque une nouvelle ère dans la photographie informatique, alors que la technologie 4K AI Night Video est désormais possible pour la première fois sur les smartphones Android.

La NPU d’imagerie de pointe fera ses débuts sur la prochaine série Find X au premier trimestre 2022 dans le monde, ce qui en fait l’une des NPU d’imagerie commercialisées les plus avancées sur un smartphone à ce jour.

Des produits révolutionnaires : OPPO Air Glass & OPPO FIND N

OPPO INNO DAY 2021 a également vu l’annonce officielle d’OPPO Air Glass et le smartphone pliable très attendu, OPPO Find N.

L’appareil révolutionnaire aR (assisted Reality), OPPO Air Glass, présente une conception légère et révolutionnaire, un système de projection compact auto-développé par OPPO et prend en charge diverses interactions intuitives et fonctions pratiques.

OPPO Find N est le premier smartphone pliable d’OPPO qui réunit une technologie de pointe et une qualité exceptionnelle pour une expérience pliable. C’est un smartphone compact, fonctionnel dès qu’il est plié avec un écran paysage intuitif et immersif lorsqu’il est déplié. Il est le fruit de quatre années de recherches et de six générations de prototypes.

Les œuvres d’artistes émergents dans le monde virtuel INNO

Le projet « OPPO Renovators Emerging Artists » a également fait son chemin dans OPPO INNO WORLD présentant des œuvres d’art innovantes de jeunes artistes du monde entier. A sa troisième année, OPPO Renovators cherche à soutenir les jeunes artistes en rassemblant les dernières idées et concepts du monde de l’art et de la technologie. Huit œuvres de jeunes artistes ont été exposées, dont AutoGene, Autonomie de la Plante, Light High, Revival, et d’autres, créant une plateforme permettant à ces artistes d’atteindre un public mondial.

Présente sur plus de 50 marchés à travers le monde, OPPO offre aujourd’hui une gamme de produits beaucoup plus large que les smartphones et continue à investir dans la R&D. OPPO a aussi déployé davantage d’efforts en matière de responsabilité sociale ces dernières années dans des domaines tels que la production plus verte, l’inclusion sociale, l’autonomisation des jeunes et les secours en cas de catastrophe.

