OPPO dévoile en Tunisie ses deux nouveautés: Reno4 Pro et Reno4

OPPO, la marque globale de smartphones, vient de dévoiler ses deux nouveaux smartphones Reno4 Pro et Reno4, à l’occasion de leur lancement en Tunisie. Journalistes, partenaires, distributeurs et influenceurs ont été conviés à la cérémonie de lancement, organisée à la Villa Didon de Tunis, le 27 août 2020, dans une ambiance très conviviale et animée.

Lancée fin août en Tunisie, la toute nouvelle série Reno4 coïncide avec un lancement international, deux mois après sa sortie en Chine. OPPO a en effet introduit sa série Reno4, avec quelques ajustements appropriés aux besoins des consommateurs locaux et de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience avant-gardisteà tous ses utilisateurs. La nouvelle série internationale Reno4 prendra en charge la 4G pour s’adapter au contexte du marché local et sera dotée d’une technologie innovante résultant du dévouement d’OPPO à l’expériencecentrée sur l’utilisateur.

Reno4 Pro : Touchez à l’infini grâce à l’écran tactile sans bord90Hz et SuperVOOC 2.0 65W

Avec son design premium et sa technologie avancée, Reno4 Pro fait preuve d’avant-gardisme et s’impose auprès des jeunes, séduits par son écran tactile sans bord3D incurvé à 90Hz et SuperVOOC 2.0 65W, conçu pour délivrer une expérience ultra-fluide. Reno4 Pro revisite l’héritage de la Série Reno avec des caractéristiques d’images innovantes qui stimuleront votre créativité et lui donneront des ailes. Avec Reno4 Pro, vous serez capable de “Toucher à l’infini” sans aucune limite.

Pour délivrer une expérience immersive et fluide aux utilisateurs, Reno 4 Pro possède un taux de rafraîchissement de 90Hz, un taux de lecture d’empreintes digitales de 180Hz et un écran incurvé 3D qui s’adapte parfaitement à la paume de la main. En plus de créer des animations harmonieuses et des transitions sans décalage, l’écran tactile sans bord90Hz vous permet réellement de sentir les mouvements et les animations les plus subtiles lorsque vous parcourez votre album photo ou encore lorsque vous défilez sur les réseaux sociaux.

Mettant en valeur l’écran incurvé 3D, la courbure de l’écran de 55.9 degrés n’est pas uniquement esthétique, mais elle se prête également à une adaptation parfaite à la main, qui permet d’éviter les touchés d’écran accidentels et les déviations de couleur. En plus, observé de profil, la finesse d’un écran ne dépassant pas les 2.9 millimètres, apparaît dans toute sa splendeur.

Le nouveau bijou d’OPPO se caractérise par un écran Super AMOLED E3 6.5 pouces avec un rapport écran/corps allant jusqu’à 92.01%. Il qui capte les images vives grâce à des pixels plus clairs et plus lumineux, même sous les rayons du soleil, et peut s’illuminer en allant de 800

Nits à 1100 nits. Reno4 Pro est conçu pour que vous soyez absorbés par ce qui apparaît à l’écran, et pour vous montrer tous les détails lorsque vous prenez des photos ou des vidéos.

Reno4 Pro est aussi à la hauteur des standards internationaux de soins oculaires avec sa Certification d’Affichage de Soins Complets. Il vous assure une protection des yeux en toutes circonstances, même lorsque vous regardez Netflix dans l’obscurité, avec la Certification Streaming HD Netflix.

Sentez la Vitesse avec SuperVOOC 2.0 65W

Pionnier et leader dans l’industrie de la charge rapide, OPPO s’engage à continuer d’innover avec de nouvelles et meilleures solutions. La marque va encore au-delà de ses limites en rendant SuperVOOC 2.0 disponible sur Reno4 Pro. Il offre la technologie de recharge la plus sûre et la plus rapide du marché mondial. Capable d’aller jusqu’à 10V/6.5A, le chargeur rapide 65W peut recharger la batterie de Reno4 Pro de 4000mAh en seulement 36 minutes. Avec seulement 5 minutes d’autonomie, Reno4 Pro peut vous offrir 4 heures de vidéos YouTube. Avec 10 minutes, vous profiterez de 49% de batterie. Ce qui signifie que vous pouvez charger votre téléphone et en parallèle regarder des vidéos ou jouer à des jeux.

Un design premium et léger

OPPO continue d’innover avec Reno4 Pro, en offrant un équilibre délicat entre fonctionnalité et design industriel fin et léger, pour un confort d’utilisation optimal. Reno4 Pro pèse 161g avec une minceur de 7.7mm, et est doté d’un écran incurvé 3D, ce qui rend agréable et facile sa manipulation. De plus, Reno4 Pro jouit d’une texture mate antireflet unique au dos, ce qui le rend résistant aux empreintes de vos doigts.

Reno4 Pro est disponible en deux couleurs premium : Nuit Étoilée et Blanc Soyeux, comparable à une toile blanche qui vous permet d’explorer et d’exprimer votre côté artistique.

Des options créatives de photographie

Chaque moment dans votre vie est une opportunité à partager avec le monde. Reno4 Pro introduit une série d’options pour vous donner les moyens de transformer votre histoire en une vidéo captivante ou un portrait parfait, alimenté par une Quadcam arrière de 48MP et une caméra frontale 32MP.

Filmer de manière Créative

Pour reproduire des captures en slow motion digne d’un film Hollywoodien, Reno4 Pro possède l’option Smart Slow Motion 960fps, qui vous permet de voir les détails de tout mouvement invisible à l’œil nu.

Pour plus d’options créatives, AI Color Portrait Vidéo vous permet de mettre en valeur un élément particulier en faisant apparaître sa couleur tout en rendant l’arrière-plan monochrome. Cette caractéristique fonctionne sur la caméra avant et arrière et vous permet de laisser libre court à votre créativité. Monochrome Vidéo est basé sur trois types de filtre qui captent le rouge, le vert et le bleu des objets de la vidéo. Vos créations s’apparenteront aux blockbuster !

De plus, l’option Vidéo Ultra Stable du Reno4 Pro vous permet de filmer des scènes très stables, via les deux caméras (frontale et arrière).

Un mode portrait perfectionné

Grâce à son mode portrait perfectionné, Reno4 Pro vous permet de faire de sublimes portraits. Comme avec AI Color Portrait Video, Reno4 Pro peut utiliser AI Color Portrait Photo. Cette option rend les photos dignes d’une œuvre d’art. Les portraits devant les incroyables lumières de la ville, la nuit, sont maintenant possibles avec un seul click grâce au Mode Portrait Nocturne (Night Flare Portrait Mode) sur Reno4 Pro. Cette nouvelle option fonctionne en imposant un mélange de transparent et de taches lumineuses floues à l’arrière-plan tout en rehaussant la couleur, pour créer un portrait de nuit clair et brillant.

Une photographie claire le jour comme la nuit

Le Mode Ultra Selfie Nuit est capable d’optimiser la netteté de l’image, et éclaire la photo même sous une lumière tamisée. La caméra arrière possède un Mode Ultra Dark, qui peut capturer des photos lumineuses même dans l’obscurité.

Une performance qui s’adapte à votre style de vie dynamique

Pour vous accompagner dans votre rythme de vie effréné, les performances de Reno4 Pro vous offrent tout le nécessaire pour que le smartphone ne vous ralentisse pas. Les performances de son processeur graphique ont été améliorées de 40 % selon les tests Manhattan par rapport à Reno3 Pro. Reno4 Pro possède une RAM de 8GB et une ROM de 256 GB.

Vivez le confort avec ColorOS 7.2

Reno4 Pro est équipé de ColorOS 7.2, ce qui offre une expérience d’utilisation plus fluide et plus aisée. Facilitez-vous la vie avec ColorOS 7.2, le système d’opérations qui vous procurera un accès aux applications essentielles tout en économisant du temps.

ColorOS 7.2 est doté d’OPPO Lab, une application qui vous permet d’interagir avec l’équipe technique quand vous le souhaitez. Les deux premières options annoncées avec OPPO Lab sont Sonnerie Lab et Spinner de Décision.

Reno4 débloque “Votre Meilleure Version ”

Reno4 introduit de nouvelles façons divertissantes de vous maintenir à la page des dernières tendances grâce à la technologie d’image innovante d’OPPO. Reno4 rendra facile la capture de portrait créatif à tout moment ou des vidéos tout droit sorties de votre imagination pour vous donner la chance de “débloquer la meilleure version de vous-même”.

Reno4 dévoile aussi les interactions sans contact pour la première fois, alimentées par un Capteur Smart AI et un algorithme AI pour protéger votre écran des yeux de curieux, en vous permettant de contrôler votre téléphone simplement avec un signe de la main.

Un design branché

Incluant d’innombrables options innovantes, Reno4 pousse plus loin les limites en trouvant l’équilibre parfait d’un design entre finesse et subtilité. Équipé d’un Affichage de 6.4 pouces (Dual Punch-hole Display), Reno4 est d’une largeur de 7.7mm et ne pèse que 165g. Il peut donc être facilement porté dans votre main ou votre poche, sans que vous ne sentiez jamais son poids.

Le Reno4 est disponible en deux couleurs : Blue Galactique et Noir Espace. Pour la première fois dans la Série Reno, OPPO introduit une nouvelle technique de design appelée “Lueur Reno” (Reno Glow). Il s’agit d’une conception de la coque arrière innovante qui fusionne une texture mate résistante aux empreintes de doigts avec des détails brillants et subtiles, ce qui donne au Blue Galactique son allure scintillante.

Des portraits et vidéos brillants

Continuant de renforcer sa position dans l’industrie avec la technologie d’image de smartphone, Reno4 intègre des fonctions exceptionnelles et novatrices pour filmer des vidéos et photographier des portraits, vous offrant ainsi l’opportunité de “capturer votre meilleure version” et de la partager avec le monde.

Reno4 est muni d’une caméra principale 48MP, une Caméra Ultra grand angle 8MP, une Caméra Macro 2MP et une Caméra Mono 2MP. Quant à sa Caméra frontale 32 MP, elle vous garantira les meilleurs selfies, clairs et nets.

Des photos de nuits plus claires

Reno4 capture des portraits très clairs grâce au Mode Portrait Nocturne (Night Flare Portrait Mode). Cette nouvelle option met en valeur l’objet de l’avant-plan et floute celui de l’arrière, ce qui permet de créer un portrait de nuit clair et brillant avec un effet Bokeh, qui ajoute un côté créatif et dynamique à vos photos de nuit.

Révéler Votre Meilleure Version grâce au Capteur Smart AI amélioré

Pour faire du Reno4 un Smartphone conforme à la personnalité et le style des jeunes avant-gardistes, OPPO a équipé son nouveau produit par un Capteur Smart AI-amélioré, permettant

d’effectuer de l’espionnage, un smart AirControl, une rotation Intelligente…Toutes ces options transformeront votre téléphone en un réel assistant de vie.

Le Capteur Smart AI-amélioré offre un moyen intuitif et futuriste de contrôler votre téléphone sans contact et peut s’adapter à vos habitudes. Avec Smart AirControl, vous pouvez choisir un appel téléphonique ou naviguer sur vos réseaux sociaux préférés, seulement en agitant votre main. Quand votre téléphone et votre visage pivotent simultanément, la Rotation Smart détermine si l’écran de votre Smartphone doit pivoter ou non : cette option procure aux utilisateurs une expérience visuelle authentique. De plus, avec l’Affichage Smart Toujours-Allumé, le Capteur intelligent peut détecter si vous êtes ou non devant votre écran et permet de le maintenir allumé pour ne pas être interrompu lors de votre navigation.

Un téléphone conforme à votre style

Reno4 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, avec une RAM de 8GB et une ROM de 128GB.

Possédant un Chargeur Flash VOOC 4.0 30W et une batterie 4015mAh, Reno4 peut être chargé à 50% en seulement 20 minutes, et complètement chargé en 57 minutes. En plus, le Mode Super Economie d’Energie donne à Reno4 de quoi fonctionner pour une plus grande durée de temps. Il vous permet d’échanger des messages durant heure et demie sur WhatsApp ou émettre des appels pour plus d‘une heure juste avec 5% de batterie. Pendant votre sommeil, le Mode Super Veille de Nuit apprend vos routines de sommeil et optimise la vie de la batterie pour qu’elle ne soit pas consommée pendant vos 8 heures de sommeil.

Débloquez la meilleure version de vous-même avec ColorOS 7.2

Pour être entièrement conforme à votre personnalité, Reno4 sera équipé avec ColorOS 7.2, ce qui offre une expérience plus aisée. Rendre votre vie sans inconvénient avec ColorOS 7.2 est l’expérience que vise cette version du system d’opérations, vous procurant un accès aux applications essentielles, en économisant votre temps.

Dans cette version mise à-jour de ColorOS, la Bulle Retour Rapide (Quick Return Bubble) minimise votre jeu à mi-chemin et vous permet de changer d’une tâche à une autre comme une bulle flottante, avec des notifications cruciales vous rappelant quand vous devez retourner. Maintenant, commenter entre un jeu et emails est faisable en un seul click. Pour rajouter de la saveur et du divertissement à votre Reno4 Pro, ColorOS 7.2 est équipé avec OPPO Lab, une application de collection des options innovantes et sympathiques où vous pouvez interagir avec l’équipe technique pour dire si vous aimez ou pas certaines options. Les deux premières options annoncées avec OPPO Lab sont Sonnerie Lab et Spinner de Décision.

